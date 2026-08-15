Sénégal: Xëyu Ndaw Yi - Aliou Gori Diouf veut orienter les jeunes recrutés vers l'entrepreneuriat agricole

14 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Guinguinéo — Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Aliou Gori Diouf, préconise une réorientation des jeunes enrôlés dans le volet environnemental du programme "Xëyu Ndaw Yi" vers l'entrepreneuriat agricole et écologique, un secteur qu'il juge porteur d'autonomie pour la jeunesse.

"Le secteur privé et les jeunes doivent davantage investir dans l'entrepreneuriat agricole et écologique", a d'abord relevé le ministre, en visitant, vendredi, une pépinière privée à Guinguinéo, dans le cadre de la caravane écologique organisée en marge de la campagne nationale de reboisement de cette année.

Il a rappelé que le volet environnemental du programme "Xëyu Ndaw Yi" avait permis d'enrôler des milliers de jeunes dans des activités liées notamment au reboisement, à la gestion des forêts et à la protection de la nature.

Dans cette perspective, a-t-il dit, "Nous voulons réorienter les jeunes de Xëyu Ndaw Yi vers l'entrepreneuriat agricole et l'arboriculture fruitière afin de leur permettre de gagner en autonomie".

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Le choix de Guinguinéo pour accueillir cette étape de la caravane écologique, s'explique par la forte dégradation du couvert végétal dans cette partie du bassin arachidier, a fait savoir le ministre, insistant sur la nécessité d'impliquer davantage les communautés et les collectivités territoriales dans la campagne nationale de reboisement.

Il a présenté la pépinière comme "un modèle de collaboration" entre les populations locales et les services des eaux et forêts, appelant à ce que cette expérience soit répliquée dans d'autres localités pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes.

La délégation ministérielle s'était rendue dans la commune de Nguélou, où Aliou Gori Diouf a procédé à un reboisement symbolique à l'école de la localité. Il a en même temps visité le bâtiment du secteur des Eaux et Forêts de Guinguinéo, actuellement en phase de finition.

"Cette infrastructure s'inscrit dans la dynamique de renforcement des capacités opérationnelles du service des Eaux et Forêts", a-t-il martelé.

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