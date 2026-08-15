Sénégal: VIH/SIDA - Acteurs et autorités planchent sur la baisse des fréquentations des sites de soins à Ziguinchor

Ziguinchor — Une mission de l'Alliance nationale des communautés pour la santé (ANCS) conduite par son directeur technique, Massogui Thiandoum, a rencontré, vendredi, les autorités administratives et médicales pour des discussions axées sur la baisse constatée des fréquentations des sites de soins et la prise en charge des personnes vivant avec le VIH/Sida dans la région de Ziguinchor (sud).

"Cette mission ici, à Ziguinchor permet d'informer les autorités de nos objectifs, pour ensuite faire le plaidoyer par rapport à un certain nombre de défis auxquels nous sommes confrontés. Il s'agit notamment de la baisse de la fréquentation des sites de soins et de prise en charge des personnes vivant avec le virus suite à la loi sur le durcissement de l'homosexualité", a dit M. Thiandoum.

Il intervenait au terme des différentes rencontres tenues avec le Médecin-chef du district de Ziguinchor et l'adjoint au préfet du département.

Il a fait remarquer qu'à la suite du vote de loi sur le durcissement des peines liées à l'homosexualité, "il y a eu une confusion dans l'opinion qui assimile les personnes vivant avec le VIH, notamment les hommes, à des homosexuels, ajoutant qu'une forte stigmatisation a permis de constater que beaucoup d'hommes ne viennent plus au traitement et sont perdus de vue".

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Pour M. Thiandoum, qui était accompagné du point focal de l'ANCS et d'une "badiénou gox" (marraines de quartier), cette situation nécessite l'intervention de l'ensemble des acteurs pour pouvoir redonner la confiance aux personnes vivant avec le virus du Sida, tout en les rassurant afin qu'elles puissent accéder aux services de santé.

"Les autorités administratives et médicales sont des personnes clés dans ce travail que nous sommes en train de faire, à savoir le plaidoyer, qui est de développer un projet de lutte contre le Sida en faisant de sorte que l'ANCS et tous les acteurs puissent s'adapter à la loi qui existe déjà", a soutenu M. Thiandoum.

Il a fait savoir que l'Alliance nationale des communautés pour la santé va faire son travail correctement sans pour autant enfreindre la loi pour que les personnes qui ont besoin de service de santé puissent y accéder sans être stigmatisées.

Avec le médecin-chef de district et l'adjoint au préfet, les discussions ont aussi porté sur la situation spécifique de Ziguinchor, aux cascades de soins ainsi que les gaps constatés, nécessitant des interventions.

L'ANCS et les autorités ont également évoqué des réponses et des stratégies pour pouvoir combler les gaps, mais aussi "améliorer la cascade des soins et les objectifs qui sont attendus pour la région de Ziguinchor".