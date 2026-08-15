Sénégal: La situation de l'épidémie de la diphtérie à Kédougou est 'sous contrôle', assure le directeur régional de la santé

Kédougou — Le directeur régional de la santé (DRS) de Kédougou, Ababacar Mbaye, a annoncé, vendredi, que la situation de l'épidémie de la diphtérie est "sous contrôle", après que trois cas ont été confirmés dans les districts sanitaires de Saraya et de Kédougou (sud-est).

"La situation de l'épidémie de diphtérie est sous contrôle médical aujourd'hui parce que nous avons déjà entamé une campagne de vaccination dans toute la région de Kédougou. Et depuis la dernière fois, il n'y a pas eu de cas de décès confirmés par le laboratoire", a-t-il précisé.

Il s'exprimait lors de la réunion du Comité régional de gestion des épidémies (CRGE) consacrée à l'épidémie de diphtérie dans la région de Kédougou.

Cette rencontre présidée par la gouverneure Mariama Traoré a réuni les médecins chef des trois districts sanitaires, des infirmiers chefs de postes (ICP), l'Association régionale des pharmaciens, les agents communautaires et le personnel médical de l'Hôpital régional Amath Dansokho de Kédougou ainsi que les services techniques régionaux concernés.

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Dr Ababacar Mbaye a indiqué que des enfants ont été vaccinés contre l'épidémie de diphtérie dans la région dont 120 au district sanitaire de Kédougou et 177 au poste de santé de Sabodala dans le district sanitaire de Saraya.

"Les mêmes stratégies de vaccination sont utilisées dans le district sanitaire de Salémata malgré [l'absence] de cas [dans la localité], a-t-il expliqué, soulignant que les infirmiers chefs de poste sont sur le terrain pour rechercher éventuellement des cas.

Il a indiqué que le Comité régional de la gestion des épidémies de Kédougou a validé le plan d'action de lutte contre la diphtérie, élaboré par la direction régionale de la santé, sous l'autorité de la cheffe de l'Exécutif régional, Mariama Traoré.

"Nous avons élaborer un plan d'action pour assurer la coordination stratégique des activités de vaccinations dans toutes les structures sanitaires publiques de la région" , a-t-il dit.

Un webinaire sur la diphtérie sera organisé au niveau local avec l'ensemble du personnel médical ainsi qu'un atelier de plaidoyer pour une journée d'orientation avec les acteurs communautaires, selon le DRS.

"Nous allons organiser très rapidement la participation des acteurs communautaires dans la riposte pour assurer la vaccination des populations vulnérables. Le personnel de santé a été mobilisé pour assurer la détection et la prise en charge des cas de diphtérie", a-t-il ajouté.

M. Mbaye a salué la mobilisation exceptionnelle des médecins pour recueillir les données sur le terrain afin de bien diagnostiquer cette épidémie dans la région de Kédougou.

"A partir d'aujourd'hui, on va intégrer toutes les localités de la région de Kédougou dans la riposte contre la diphtérie, et voir des enfants qui sont sous-dosés, les chercher et leur donner la deuxième et la troisième dose du vaccin", a-t-il précisé.

La gouverneure a également exhorté les chefs de service régionaux à s'impliquer davantage pour circonscrire l'épidémie dans toute la région de Kédougou.

Mariama Traoré a réitéré "l'engagement" et la "disponibilité" de toutes les autorités administratives ainsi que les forces de défense et de sécurité à contribuer à cette lutte contre l'épidémie de la diphtérie dans la région.