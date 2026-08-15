Congo-Brazzaville: La librairie 'Les Manguiers' rouvre ses portes

Avec un fonds livresque vaste et varié, la librairie "Les Manguiers des Dépêches de Brazzaville", entièrement rénovée et enrichie, a relancé ses activités sous les auspices de la directrice générale par intérim, Raïssa Angombo, le 13 août, après plusieurs semaines de travaux.

Offrir à tous les lecteurs un cadre agréable dans lequel ils pourront trouver les ouvrages qu'ils recherchent, c'est la vision de la direction de la maison du livre "La librairie Les Manguiers". Pour ce faire, un accent particulier sera mis sur les livres scolaires et les ouvrages spécialisés, à l'instar de ceux de droit, de la médecine, de la comptabilité... Une librairie que les responsables souhaitent être capable de satisfaire les besoins de tout lecteur avec la possibilité de commander les ouvrages qui ne seront pas disponibles dans l'immédiat.

Prenant la parole au cours de cette cérémonie, la directrice générale par intérim des Dépêches de Brazzaville, Raïssa Angombo, a signifié que c'est à la fois un moment de joie et de souvenir. Car derrière ce lieu, derrière chaque rayon et chaque livre, il y a la vision et l'engagement de son créateur, qui a récemment tiré sa révérence.

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En effet, en 2007, Jean-Paul Pigasse, puisque c'est de lui qu'il s'agit, avait bien voulu adosser cette librairie en organe de presse et il lui a donné le nom d'un fruit qui symbolise bien les tropiques: librairie Les Manguiers. «Nous voulons aujourd'hui lui rendre hommage en faisant vivre ce qu'il avait construit : un espace de culture, de découverte, de transmission et de rencontre. Certes, sa récente disparition laisse un grand vide, mais son oeuvre demeure», a déclaré la directrice générale par intérim des Dépêches de Brazzaville.

Elle a ajouté que «Rouvrir cette librairie, c'est donc bien plus que rouvrir des portes. C'est poursuivre une histoire, préserver une ambition, transmettre un héritage, en faisant en sorte que son amour des livres et de la culture continue de toucher les générations à venir. Jean-Paul Pigasse, à qui nous rendons cet hommage culturel, défendait l'idée que "le livre est un outil d'émancipation et de développement". Car pour lui, "une nation qui lit est une nation qui progresse"».

Pour Raïssa Angombo, Jean-Paul Pigasse avait la profonde conviction que la littérature, et au-delà la culture africaine et en particulier la culture congolaise, méritait d'être davantage diffusée et valorisée. Cette conviction de ce grand homme de culture explique son engagement dans la création de la Librairie-Galerie Congo à Brazzaville et à Paris et la promotion pendant plusieurs éditions du "Salon du livre" de Paris au pavillon des auteurs du bassin du Congo.

«En procédant ce jour à la réouverture de cet espace, nous souhaitons que ceux et celles qui sont en charge de sa gestion restent fidèles à l'esprit de son créateur, à savoir un lieu ouvert, vivant et accueillant, où chacun peut venir chercher un livre, une idée, une connaissance, une inspiration, une évasion ou simplement le plaisir de lire», a souhaité la directrice générale par intérim des Dépêches de Brazzaville. C'est ainsi qu'en son honneur et en la mémoire de Jean-Paul Pigasse, elle déclaré rouverte cette librairie.

Le responsable de la librairie, Boris Karl Ebaka, a souligné pour sa part que le livre est un instrument merveilleux, magique, une puissance qui permet de rêver, de voyager. «Nous allons faire des efforts nécessaires pour que ce lieu soit riche, qu'il y ait suffisamment d'ouvrages pour tous les publics: enfants comme adultes. Donc notre ambition c'est que la mémoire et le projet du créateur de cet espace soient respectées et honorées», a expliqué le responsable de la librairie. Il a souligné que la librairie est ouverte de 9h à 16h du lundi à vendredi, et de 10h à 14h tous les samedis.