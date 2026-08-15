Congo-Brazzaville: Congo 66 ans - Le lien entre la Nation et le panafricanisme

Consolider les institutions nationales et poursuivre la construction du pays ne sont pas des choix incompatibles avec le panafricanisme, socle de l'intégration continentale. Ainsi pourrait-on résumer le discours du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, à l'occasion de la célébration, ce 15 août 2026, du 66e anniversaire de l'accession du Congo à l'indépendance.

Rappelant l'impératif pour le gouvernement de tenir ses engagements vis-à-vis de la population et de ses partenaires, le chef de l'État veut voir le Congo s'approprier la gestion de ses ressources propres et en tirer des bénéfices conséquents à travers la mise en œuvre de diverses réformes parmi lesquelles la digitalisation sans délai des services publics et notamment des régies financières.

Le président de la République établit le lien entre l'aspiration au développement de la Nation et l'idéal panafricaniste dont il est un des ardents défenseurs. Il a réitéré l'annonce relative à l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2027, de la décision portant suppression des visas pour les Africains désireux de se rendre au Congo.

L'intégralité du message du chef de l'État sur www.adiac-congo.com