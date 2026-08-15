Afrique: Éliminatoires CAN 2027 - Les Diables rouges, l'espoir est permis

Comment faire pour que l'équipe nationale de football seniors du Congo reconquiert l'Afrique après une absence de onze longues années ? La question alimente les débats dans tous les milieux.

Le bilan moyennement alléchant des matches des Diables rouges football dans les différentes phases éliminatoires est une preuve de l'éternel recommencement. La réussite est cependant une question d'investissement qui est la base de bons résultats.

Le football congolais a disparu des radars de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) depuis 2015. Les entraîneurs se sont relayés sans toucher au but. Chaque fois, les mêmes causes ont produit les mêmes effets, la calebasse n'a pas franchi le seuil de la porte malgré des débuts parfois convaincants. Dans la plupart des cas, il n'a manqué qu'un seul petit point au Onze national pour valider sa présence.

Les différents sélectionneurs de l'équipe nationale ont été pointés du doigt pour absence de résultat. Toutefois, la réalité du terrain permet de nuancer les jugements hâtifs.

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Pour ne citer qu'un exemple parmi tant d'autres, le football congolais n'a pas pu capitaliser sur les acquis de la victoire des moins de 20 ans lors de la 15e édition de la CAN de la catégorie que Brazzaville avait accueillie en 2007. Les Diables rouges sont cités parmi les rares sélections africaines qui ne s'appuient pas sur des journées Fifa pour disputer des matches amicaux internationaux.

Claude le Roy de retour

Il y a de l'espoir dans le nouveau cycle que le Congo tente de bâtir avec Claude le Roy, le dernier sélectionneur à avoir connu le bonheur de qualifier le Congo à la CAN 2015 jouée en Guinée équatoriale. Le technicien français a la mission, aux côtés d'autres acteurs, de donner de l'épaisseur à la redynamisation des sports voulue par le président de la République ainsi qu'il l'avait annoncé dans son discours d'investiture, le 16 avril dernier.

Le Français arrive dans un environnement qu'il connaît bien mais qui ne présente plus les mêmes certitudes. Aucun club congolais ne côtoie régulièrement la phase de poules de la Ligue africaine des champions et de la Coupe de la Confédération comme l'a été, il y a quelques années, l'Athletic club Léopards de Dolisie.

Cela contraste avec son premier passage au cours duquel il avait dû composer avec une ossature forte et efficace basée sur les joueurs de l'AC Léopards et renforcée par ceux de la diaspora pour disputer les quarts de finale de la CAN. Aujourd'hui, la dynamique s'est inversée avec une sélection dominée par des joueurs de la diaspora. La mission consiste, d'une part, à convaincre ceux qui sont encore hésitants à rejoindre les Diables rouges et, d'autre part, à redonner confiance aux anciens longtemps déçus par des problèmes d'organisation.

La partition de l'État

Aujourd'hui, le Congo va entamer les éliminatoires de la CAN en étant classé dans le chapeau 4 qui comprend le Cameroun, les Comores et la Namibie. Il débutera la campagne à Windhoek contre la Namibie et terminera à Yaoundé contre le Cameroun. Sur le papier, ses adversaires paraissent relevés du fait de leur régularité, mais rien n'est joué d'avance.

Pour motiver ses ambassadeurs, le Congo doit jouer sa partition en leur apportant les moyens qu'il faut pour atteindre les objectifs fixés. Le sélectionneur est optimiste : « On a eu un message du président de la République. Il est clair que la moindre erreur ne sera pas acceptée. Il faut absolument qu'on mette tous les moyens en oeuvre pour se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des nations. Maintenant bossons et essayons d'être le plus efficace possible », déclarait Claude Le Roy après sa réception par le président de la République, le 23 juin dernier.

Claude le Roy reste convaincu que le Congo a du potentiel. Sa formule magique « 95% de transpiration » et « 5% d'inspiration » doit désormais entrer en jeu.