Congo-Brazzaville: Patrimoine - 66 ans plus tard, le pays se dote d'un musée national aux standards internationaux

De l'indépendance à la renaissance culturelle, le Musée national du Congo ouvre une nouvelle page de l'histoire du pays. Inauguré le 25 mai à Brazzaville, le nouvel écrin ambitionne de conserver, raconter et transmettre la mémoire nationale. Mais derrière la prouesse architecturale, une question demeure, celle du contenu de ce musée national et de son attractivité.

Le 15 août 1960, le Congo accédait à l'indépendance après plusieurs années de luttes politiques qui avaient progressivement conduit à cette souveraineté nationale. Soixante-six ans plus tard, la construction d'un Musée national moderne apparaît comme un autre acte de souveraineté : celui de la maîtrise de son récit historique et de la transmission de son patrimoine.

Cette ambition n'est pourtant pas nouvelle. Dès les premières années de l'indépendance, les pouvoirs publics avaient compris la nécessité de préserver les traces matérielles et immatérielles de la jeune nation. Le Musée national est créé en 1965. Le décret n°68/45 du 19 février 1968 est particulièrement révélateur de cette orientation. Son article premier énonce que « La sauvegarde du patrimoine culturel et artistique congolais est un devoir national », tandis que le texte précise que les éléments à préserver comprennent les objets d'art, d'artisanat et rituels, mais également les documents et sites témoignant de la vie des sociétés congolaises.

Autrefois logé dans le camp de marié jusqu'à ce qu'il soit débaptisé du nom du président Marien Ngouabi, après sa mort en 1977, l'ancien Musée national avait progressivement constitué une véritable mémoire matérielle du Congo. Avant sa dégradation, il conservait notamment des objets ethnographiques, des instruments, des outils agricoles, des moyens anciens de communication, des pièces liées aux pratiques coutumières et des objets ayant appartenu à certaines grandes figures de l'histoire nationale.

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En 2017, à l'occasion de la Journée internationale des musées célébrée le 18 mai de chaque année, son directeur, Marcel Ipari, évoquait 2 849 objets conservés dans les réserves, parmi lesquels une soutane portée par le président Fulbert Youlou, des pièces de monnaie anciennes, des objets liés aux mariages coutumiers et différents outils de la vie quotidienne...

Entre-temps, l'institution a connu des années difficiles. Dégradation du bâtiment, conditions précaires de conservation et, surtout, conséquences des événements de 1997 et pillage de collections ont considérablement fragilisé cet héritage. Le ministre de la Culture, des Arts, du Patrimoine national et de l'Industrie touristique, Jean-Claude Gakosso, l'a rappelé récemment lors des Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (BAD). « Le musée, fondé en 1965, avait sombré dans la dégradation au cours des années 1990 avant d'être lourdement affecté par les événements de 1997 », a-t-il déclaré. La renaissance actuelle prend ainsi la forme d'une réparation historique.

Renaissance culturelle

L'ouverture du nouveau Musée national, en mai dernier, marque l'aboutissement d'une volonté politique portée au plus haut niveau de la nation. Présidée par le chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso, la cérémonie s'est déroulée en présence notamment du président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, et du président de la BAD, Sidi Ould Tah.

Implanté au coeur des logements modernes de Mpila, le bâtiment rompt radicalement avec l'image de vétusté de l'ancien site. Espaces d'exposition modulables, salles de spectacles, auditorium de 252 places et café : le nouveau complexe est conçu pour dépasser la fonction classique de conservation et devenir un lieu de rencontres, de création et de diffusion culturelle.

À l'intérieur, les premiers parcours mettent en avant les traditions musicales congolaises, avec des instruments tels que le Moukounki, le Gonga, le Kiébé-Kiébé, le tambour Nzobi, le Mokoto ou le Ndanda. Une place est également accordée aux danses et rythmes du Congo profond, ainsi qu'à des instruments traditionnels provenant d'autres pays africains.

Pour Jean-Claude Gakosso, le musée est une « mémoire vivante » et un « sanctuaire du récit de notre cheminement dans l'histoire ». Le ministre estime également que le nouvel équipement répond aux standards internationaux de conservation et peut devenir un levier du développement touristique et du rayonnement culturel du Congo.

Mais pour être pleinement à la hauteur de son ambition, l'institution devra aussi travailler sur le contenu et les modes de médiation. Un musée national ne saurait être uniquement un espace où sont alignés des objets anciens. Il doit donner du sens aux pièces exposées et raconter une histoire. Celle des peuples et des royaumes précoloniaux, des migrations, des langues, des savoir-faire, des spiritualités, de la colonisation, des résistances, de la marche vers l'indépendance, des différentes étapes de la construction du pays.

Il devrait aussi donner une place à l'histoire contemporaine : les grandes figures politiques et intellectuelles, les transformations sociales, l'école, la littérature, la photographie, le cinéma, les arts plastiques, la mode, les musiques urbaines et traditionnelles, la danse, le slam, l'humour, sans oublier la rumba congolaise, inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'Unesco en 2021.

Autrement dit, le patrimoine national doit être montré, mais surtout contextualisé. Qui a fabriqué l'objet ? Dans quel environnement ? Pour quel usage ? Que raconte-t-il de la société qui l'a produit ? Une telle approche permettrait de transformer la visite en véritable expérience historique et pédagogique. Les attentes des artistes et acteurs culturels congolais sont ainsi fondées car ils désirent voir une programmation qui fasse notamment dialoguer le patrimoine ancien avec la création contemporaine. Les jeunes générations doivent pouvoir y découvrir les pratiques culturelles de leurs aînés, mais aussi comprendre comment celles-ci ont évolué et continuent d'influencer la création actuelle.

Numérique : une plus-value

C'est précisément là que le digital peut jouer un rôle déterminant. Écrans interactifs, bornes multimédias, QR codes, archives sonores et audiovisuelles, reconstitutions virtuelles, témoignages filmés ou encore cartographies interactives pourraient rendre les collections plus accessibles et plus attractives. Le numérique ne remplacerait pas l'objet patrimonial : il lui donnerait une voix, un contexte et une profondeur supplémentaire.

Cette dimension pourrait notamment permettre de faire entrer dans le musée des fragments de la mémoire audiovisuelle du Congo. Des extraits de cérémonies officielles, de grands événements nationaux, de discours historiques, d'émissions culturelles ou de témoignages pourraient être numérisés et associés aux différentes périodes présentées. Les archives de l'ancienne Télévision nationale constituent, à cet égard, une piste particulièrement intéressante. Certaines images, longtemps réduites aux archives audiovisuelles, pourraient ainsi retrouver un public et devenir des pièces à part entière du récit national.

L'objectif serait de faire du musée un lieu où l'objet, l'image, le son et la mémoire orale s'entremêlent et se complètent. Un jeune visiteur pourrait, par exemple, découvrir un objet traditionnel, écouter son histoire racontée par un dépositaire de la tradition, regarder des images anciennes montrant son utilisation et, simultanément, comprendre comment cet héritage est réinterprété aujourd'hui dans la société, voire par un artiste.

Une telle approche permettrait de rapprocher les générations : les anciens comme détenteurs de la mémoire, les chercheurs comme producteurs de connaissances, les artistes comme interprètes du patrimoine et les jeunes comme nouveaux timoniers de cette histoire. Le musée deviendrait alors non seulement le gardien du passé, mais aussi un laboratoire de transmission.

Dans une interview accordée aux Dépêches de Brazzaville en avril dernier, le vice-Premier ministre Jean-Jacques Bouya soulignait qu'il restait à « doter ce musée des oeuvres d'art pour l'écrire et le faire parler ». Les travaux achevés, la question de la constitution et de l'enrichissement des collections reste centrale. Et à l'ère du numérique, « faire parler » le musée pourrait précisément signifier faire dialoguer ses collections avec les archives audiovisuelles, les récits des anciens, les créations des artistes d'aujourd'hui et les outils numériques de demain. C'est à cette condition que le Musée national pourra véritablement devenir un espace partagé entre mémoire, histoire et avenir.

Tourisme, un potentiel à valoriser

Le véritable défi commence désormais. Un musée ne vit pas uniquement de son ouverture. Il doit être fréquenté, documenté, enrichi régulièrement et favoriser un retour sur investissement. L'enjeu est d'installer une programmation attractive et payante à des coûts variables : expositions temporaires, conférences, ateliers pédagogiques et ludiques, visites guidées, résidences d'artistes, projections, spectacles et rencontres scientifiques.

Avec une architecture moderne, le Musée national pourrait mettre en location certains de ses espaces pour des créations de contenus diversifiés tels que cinématographiques, photographiques ou musicaux. D'une part, cela contribuerait à sa visibilité et d'autre part, cela lui permettrait de rentabiliser ses espaces.

Porte d'entrée vers les autres patrimoines du Congo comme les sites historiques de Loango, les paysages du bassin du Congo, les anciennes routes commerciales, les traditions des différents départements ou encore les lieux liés aux grandes figures de l'histoire nationale, le Musée pourrait être intégré aux circuits proposés aux visiteurs étrangers et aux Congolais eux-mêmes, en lieu et place d'une réelle immersion dans ces sites. Et à travers son café, par exemple, le Musée national pourrait miser sur une gastronomie locale revisitée qui met en valeur les produits du terroir en vue de captiver les visiteurs et faire voyager leurs papilles gustatives.

À l'heure où le Congo célèbre ses 66 ans d'indépendance, le Musée national offre donc bien plus qu'un bâtiment neuf. Il pose une question essentielle : quelle mémoire voulons-nous transmettre aux générations futures ? La réponse déterminera la véritable réussite de cet investissement. Le musée devra désormais passer du statut de monument inauguré à celui d'institution vivante, capable de faire du patrimoine un outil d'éducation, d'identité, de création et de tourisme.