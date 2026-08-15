Ile Maurice: Football - Les dates du match aller connues

Le football mauricien s'apprête à vivre un mois de septembre charnière sur la scène continentale. Les deux représentants de Maurice, La Cure Waves et l'ASPL 2000, sont fixés sur leurs calendriers respectifs pour les tours préliminaires des compétitions interclubs de la Confédération africaine de football (CAF). Tous les matchs aller se dérouleront au complexe sportif de Côte-d'Or.

En Ligue des Champions de la CAF, La Cure Waves, champion de Maurice en titre, se mesurera aux redoutables Sud-Africains d'Orlando Pirates. Cette confrontation, qui représente un défi de taille pour le club mauricien, est programmée pour le dimanche 5 septembre à Côte-d'Or.

Pour les joueurs de La Cure, il s'agit d'un baptême du feu prestigieux où l'expérience sera déterminante face à une formation sud-africaine habituée aux joutes africaines. Le club devra faire preuve d'une rigueur tactique absolue pour espérer rivaliser avec cet adversaire de haut calibre, comme l'explique Jérôme Thomas, le coach de la Cure Waves. «Le tirage n'est pas en notre faveur. Nous savons qu'Orlando Pirates est une grande équipe et qui plus est professionnelle. La Cure Waves est une formation amateur et nous n'avons pas les mêmes moyens. Néanmoins, le tirage est fait, nous devons simplement nous préparer adéquatement. Nous avons déjà repris l'entraînement depuis trois semaines. Il y a un bon groupe, et notre objectif est de réaliser un match correct à domicile».

De son côté, l'ASPL 2000 entrera en lice dans le cadre de la Coupe de la Confédération de la CAF. Les Portlouisiens accueilleront les Botswanais du Jwaneng Galaxy pour une explication qui s'annonce intense. La rencontre aller est fixée au vendredi 4 septembre, avec un coup d'envoi officiel donné à 19h. Forts de l'avantage de jouer devant leur public, le club de la capitale aura pour mission de prendre une option sur la qualification avant le match retour prévu au Botswana.

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Pour Clarel Beeharry, le coach de l'ASPL, faire honneur au pays sera l'objectif principal. «Je ne connais pas cette équipe. C'est maintenant que je vais analyser cette formation. Je sais que Bolton City a déjà éliminé ce club en Coupe d'Afrique. Mais je le répète toujours à mes joueurs que nous devons avant toute chose, respecter l'adversaire. Nous avons déjà débuté le travail bien avant le tirage. Et j'ai déjà intégré dans le mental de mes joueurs que nous devons aller le plus loin possible dans cette compétition. On veut réaliser une bonne prestation pour le pays surtout».