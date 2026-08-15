Ile Maurice: L'essence augmente à Rs 70,65, le diesel reste à Rs 71,25

Le prix de l'essence passe de Rs 64,25 à Rs 70,65 le litre, tandis que celui du diesel reste à Rs 71,25 le litre. Ces nouveaux prix sont entrés en vigueur à minuit ce samedi 15 août, à la suite d'une décision prise hier par le Petroleum Pricing Committee (PPC).

Selon le communiqué de la State Trading Corporation, le comité a notamment pris en compte l'évolution des cours mondiaux des deux produits, ainsi que le déficit estimé à Rs 3,50 milliards du Price Stabilisation Account (PSA).

Le déficit du PSA s'est creusé depuis mars, passant de Rs 1,50 milliard le 2 mars à Rs 1,90 milliard le 24 mars, puis à Rs 3,21 milliards le 15 avril. Au 14 août, il a atteint Rs 3,50 milliards, dont Rs 550 millions pour l'essence et Rs 2,95 milliards pour le diesel.

Pour l'essence, le calcul du prix tient compte des cours réels de mai à juillet et des projections pour août à octobre. Le nouveau prix de référence de USD 1,032,80 la tonne métrique, avec un taux de change de Rs 47,80 pour un dollar, aurait entraîné une hausse calculée de Rs 9,48 par litre, soit 14,75 %.

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Cette variation étant supérieure à 4 % et le solde du PSA pour l'essence étant négatif, la hausse appliquée est limitée à 10 %, conformément à la réglementation.

Pour le diesel, le prix de référence s'établit à USD 142,85 le baril. La hausse calculée ressort à Rs 2,27 par litre, soit 3,18 %. Cette variation étant inférieure au seuil de 4 %, aucune hausse n'est appliquée.

Rappelons que lors de la précédente réunion du PPC, le 15 avril, une hausse avait également été appliquée aux deux carburants. Le prix de l'essence était alors passé de Rs 58,45 à Rs 64,25 le litre, tandis que celui du diesel avait augmenté de Rs 64,80 à Rs 71,25.