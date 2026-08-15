Ile Maurice: Volleyball - L'équipe masculine du pays de nouveau au sommet

Une année après avoir décroché haut la main la médaille d'or aux Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'océan Indien aux Seychelles, notre équipe masculine a encore brillé au niveau régional. Kellan Lal et ses coéquipiers ont, cette fois, remporté la toute première édition du Championnat des nations de la CAVB Zone 7 des moins-de-18 ans à Madagascar.

Supérieurs à leurs adversaires sur le plan physique et mieux organisés sur le terrain, les protégés du duo Zoran Kovacic-Christian Sandian ont logiquement remporté le tournoi. En finale, ils n'ont pas donné d'espoirs au pays hôte et l'ont emporté en trois sets, 25-23, 25-22 et 25- 23 en 1h23 de jeu. Nos représentants ont été agressifs et efficaces en attaque et les Malgaches n'ont pu trouver la parade.

Les récipiendaires de récompenses individuelles posant avec les dirigeants du comité directeur de la zone 7.

Lors des préliminaires, les Mauriciens avaient réalisé de très bons débuts en dominant d'entrée de jeu les Comores, 25-23, 25-18 et 25-14 en 1h14 avant d'enchaîner contre La Réunion en quatre manches, 25-15, 28-26, 16-25 et 25-19 en 1h33. Par contre, ils ont courbé l'échine lors de leur troisième sortie devant Madagascar en trois sets: 16-25, 19-25 et 29-31 en 1h28.

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Nos compatriotes se sont, toutefois, ressaisis en demi-finale face aux Réunionnais en quatre sets, 16-25, 25-15, 25- 17 et 25-13 en 1h39 de jeu. Dans l'autre demi-finale, les Malgaches disposaient des Comoriens en trois manches au score identique de 25-20 en 1h15.

Le capitaine de Maurice, Kellan Lal, ici aux côtés du président de la Zone 7, Kevin Abdounourou, a obtenu les distinctions de MVP et de meilleur pointu.

En finale, les Mauriciens ont pris une belle revanche sur les volleyeurs de la Grande Île devant leur public au gymnase de Mahamasina. La troisième place est revenue à La Réunion qui a disposé des Comores en trois manches, 25- 23, 25-18 et 25-21 en 1h12 de jeu.

Les filles déçoivent

Au niveau des distinctions individuelles, plusieurs joueurs de notre sélection ont été primés. Le capitaine Kellan Lal s'est vu attribuer le titre tant convoité de Most Valuable Player (MVP) et celui de meilleur pointu. Keziah Villeneuve Anaudin a été désigné, lui, meilleur réceptionneurattaquant. Ayden Miniopoo a été élu meilleur passeur du tournoi alors que le trophée du meilleur libero est revenu à Mathéo Rosa.

Ayden Miniopoo a reçu le trophée du meilleur passeur de la compétition.

Par contre, les filles ont été très décevantes, ne parvenant pas à remporter le moindre match. Pourtant, elles auraient pu débuter victorieusement en préliminaires. Après avoir remonté un déficit d'un set et mené deux sets à un face à la deuxième équipe de Madagascar, elles se sont inclinées au tiebreak, 20-25, 25-16, 25-14, 18-25 et 13-15 après 2h16 de jeu.

Le Directeur technique national, Zoran Kovacic, principal artisan de ce succès mauricien en terre malgache.

Ensuite, Daena Bethelot et ses camarades ont chuté lourdement devant les Réunionnaises en trois sets, 23- 25, 15-25 et 13-25, avant de subir la loi de la première équipe de Madagascar, 22- 25, 17-25 et 19-25.

Nos volleyeurs avaient débuté leur campagne avec une victoire en trois sets face aux Comores lors des préliminaires.

En demi-finales, les Mauriciennes ont de nouveau croisé la route de Madagascar 1 et le scénario a été le même : victoire du pays hôte en trois manches, 25-16, 25-20 et 25-18. Dans l'autre demi-finale, La Réunion disposait de Madagascar 2 en quatre sets. Alors que l'on espérait une revanche de nos volleyeuses dans le match pour la médaille de bronze, l'issue leur était de nouveau défavorable contre Madagascar 2, alors qu'elles avaient mené de nouveau deux sets à un. Les protégées de Zoran Kovacic et Nasrullah Loolmahamode se faisaient battre au tie-break, 16-25, 28-26, 25-22, 22-25 et 9-15 après une lutte de 2h33.

La délégation accueillie chaleureusement à son retour à l'aéroport.

La grande finale voyait, quant à elle, le triomphe de Madagascar 1 face aux Réunionnaises en trois sets secs, 25-21, 25-19 et 25-16, en 1h24 de jeu.

«Je tiens à remercier la fédération malgache pour ses efforts et sa disponibilité, qui ont contribué à faire de cette compétition un événement d'envergure, comparable à ceux organisés chez les seniors», a salué le président de la Zone 7, le Comorien Kévin Abdounourou, qui a annoncé que la deuxième édition se tiendra dans deux ans, à Maurice ou aux Comores.

Beach volley : Les deux paires mauriciennes se contentent du bronze

Cette première édition du Championnat des nations U18 de la zone 7 de la Confédération africaine de volley-ball (CAVB) comportait également une compétition de beach volley. Celle-ci s'est tenue juste après le tournoi en salle, sur le sable de la colline historique d'Ambohimanga Rova. Les deux paires mauriciennes ont trouvé la concurrence rude et se sont contentées de la médaille de bronze.

Ayden Miniopoo (à g.) et son compère Kellan Lal (à dr.) n'ont pas pu atteindre la finale en masculin tout comme Andrea Wong (2e à g.) et Daena Berthelot chez les filles.

Chez les garçons, Kellan Lal et Ayden Miniopoo avaient pourtant remporté deux de leurs trois matches en préliminaires. Ils avaient battu les Réunionnais Manoah et Victor en deux sets (21-16, 21-16) et avaient ensuite bénéficié du forfait médical des Malgaches Saotra-Guillet. Nos compatriotes se sont inclinés devant les Comoriens Elyas Abdounourou et Ahmed Satoul, 12-21 et 19-21. En demi-finale, Lal-Miniopoo n'ont pu reproduire la même prestation face à la paire réunionnaise, s'inclinant lourdement, 10-21, 9-21. Les Comoriens n'ont pas eu besoin de disputer la demi-finale suite au forfait de Saotra-Gillet et l'ont emporté en finale après haute lutte face aux Réunionnais, 21-18, 16-21 et 15-13.

En féminin, Daena Berthelot et Andrea Wong se sont inclinées face aux Malgaches Fedrianah-Safidy 14-21 et 19-21 et aux Réunionnaises Naomie-Anna, 7-21 et 9-21 mais ont battu l'autre paire malgache, Onitiana-Amiela, 21-18 et 21-11. En demi-finale, les Mauriciennes se sont inclinées devant Fedrianah-Safidy qui ont pris leur revanche, 21-15 et 21-7.

Le titre est revenu à la paire réunionnaise Naomie-Anna en trois sets, 21-14, 18-21 et 15-11.