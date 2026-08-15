Congo-Kinshasa: Les usagers dénoncent la multiplication des taxes et la dégradation de la route Eringeti-Kainama

Les usagers de la route Eringeti-Kainama, dans le territoire de Beni (Nord-Kivu), tirent la sonnette d'alarme face à la multiplication des taxes et prélèvements qu'ils affirment subir le long de cet axe routier. Voyageurs, commerçants et transporteurs dénoncent une situation qu'ils jugent injuste ; d'autant plus que la route, longue d'environ 45 kilomètres, se trouve dans un état de dégradation très avancé et ne bénéficie d'aucune réhabilitation significative.

Selon plusieurs habitants de la région contactés par Radio Okapi, vendredi 14 aout, les paiements exigés à différents postes de contrôle alourdissent considérablement les charges des usagers et impactent directement les activités économiques entre les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri.

Conseiller de la société civile du groupement Banande-Kainama, Bienfaits Baraka décrit une succession de prélèvements imposés aux usagers tout au long du trajet :

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« Nous sommes très inquiets par rapport à la multiplication des barrières sur la route Eringeti-Kainama, qui est dans un état de délabrement très avancé sur environ 45 kilomètres. La première barrière est située à Vido, à la limite avec l'Ituri, où les conducteurs de motos sont obligés de payer 2 000 francs congolais. À Bango, ils paient encore 1 000 francs pour la sécurité.

À Mayisafi, ils déboursent 2 000 francs supplémentaires pour la sécurité. Ensuite, à la barrière d'Eringeti, à Muchonge, ils doivent payer 4 000 francs. S'ils transportent un sac de cacao, ils sont également contraints de verser 20 000 francs, auxquels s'ajoutent 3 000 francs pour la sécurité. Tout cela vient s'ajouter aux 80 000 francs de frais de transport sur ce tronçon de seulement 45 kilomètres ».

Pour cet acteur de la société civile, ces multiples prélèvements contribuent à l'appauvrissement de la population locale, déjà confrontée à l'insécurité et aux difficultés économiques.

Un axe stratégique pour le Nord-Kivu et l'Ituri

Les usagers rappellent que la route Eringeti-Kainama joue pourtant un rôle important dans les échanges commerciaux entre les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri. Ils estiment que l'amélioration de cette infrastructure permettrait de faciliter la circulation des personnes et des biens, tout en soutenant les activités économiques locales.

Bienfaits Baraka appelle ainsi les autorités à intervenir rapidement pour alléger les charges imposées aux usagers et engager des travaux de réhabilitation sur cet axe.

« Que nos autorités puissent nous aider à nous faciliter la vie et voir comment soulager la population qui souffre de l'insécurité dans cette partie du territoire de Beni. Le tronçon Eringeti-Kainama relie deux provinces et présente un intérêt économique majeur tant pour le Nord-Kivu que pour l'Ituri », plaide-t-il.

Contacté par Radio Okapi au sujet de ces préoccupations, l'administrateur militaire du territoire de Beni a indiqué qu'il se rendrait dans la zone dans les prochains jours afin d'évaluer la situation et d'envisager d'éventuelles mesures.