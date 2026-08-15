Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi enjoint le Gouvernement à garantir « une rentrée scolaire 2026-2027 apaisée »

Le Président de la République, Félix Tshisekedi, a demandé au Gouvernement de tout mettre en oeuvre pour assurer une rentrée scolaire 2026-2027 apaisée, effective et inclusive sur l'ensemble du territoire de la RDC. Cette instruction a été donnée lors du Conseil des ministres tenu le vendredi 14 août.

« À l'approche de la rentrée scolaire 2026-2027, le président de la République a appelé le Gouvernement à une mobilisation soutenue afin de garantir à chaque enfant congolais l'exercice effectif de son droit à l'éducation », a déclaré le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, lisant le compte-rendu du conseil.

Félix Tshisekedi a insisté sur la nécessité de préserver la paix sociale à travers un dialogue permanent avec les enseignants, le respect des engagements souscrits par le Gouvernement ainsi que la consolidation des acquis de la gratuité de l'enseignement. L'objectif est d'assurer une reprise effective et régulière des cours dès le premier jour de la rentrée.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le président de la République a également souligné que les préparatifs devront prendre en compte les enjeux socio-éducatifs, financiers, sanitaires, sécuritaires et de mobilité. Une attention particulière devra être accordée aux enfants du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, affectés par le conflit et l'occupation.

La Premier ministre Judith Suminwa a été chargée de coordonner « un dispositif gouvernemental spécial de préparation et d'accompagnement de la rentrée scolaire 2026-2027 » avec l'appui des partenaires éducatifs. Ce dispositif devra garantir l'accès à l'éducation notamment aux enfants déplacés.

Cet appel de Félix Tshisekedi intervient au moment où les enseignants de certaines provinces éducationnelles menacent de boycotter cette rentrée scolaire, à la suite du non-paiement de leurs salaires.