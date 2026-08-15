Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi enjoint le Gouvernement à garantir « une rentrée scolaire 2026-2027 apaisée »

15 Août 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Président de la République, Félix Tshisekedi, a demandé au Gouvernement de tout mettre en oeuvre pour assurer une rentrée scolaire 2026-2027 apaisée, effective et inclusive sur l'ensemble du territoire de la RDC. Cette instruction a été donnée lors du Conseil des ministres tenu le vendredi 14 août.

« À l'approche de la rentrée scolaire 2026-2027, le président de la République a appelé le Gouvernement à une mobilisation soutenue afin de garantir à chaque enfant congolais l'exercice effectif de son droit à l'éducation », a déclaré le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, lisant le compte-rendu du conseil.

Félix Tshisekedi a insisté sur la nécessité de préserver la paix sociale à travers un dialogue permanent avec les enseignants, le respect des engagements souscrits par le Gouvernement ainsi que la consolidation des acquis de la gratuité de l'enseignement. L'objectif est d'assurer une reprise effective et régulière des cours dès le premier jour de la rentrée.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le président de la République a également souligné que les préparatifs devront prendre en compte les enjeux socio-éducatifs, financiers, sanitaires, sécuritaires et de mobilité. Une attention particulière devra être accordée aux enfants du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, affectés par le conflit et l'occupation.

La Premier ministre Judith Suminwa a été chargée de coordonner « un dispositif gouvernemental spécial de préparation et d'accompagnement de la rentrée scolaire 2026-2027 » avec l'appui des partenaires éducatifs. Ce dispositif devra garantir l'accès à l'éducation notamment aux enfants déplacés.

Cet appel de Félix Tshisekedi intervient au moment où les enseignants de certaines provinces éducationnelles menacent de boycotter cette rentrée scolaire, à la suite du non-paiement de leurs salaires.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.