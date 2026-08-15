Sénégal: Les régies de quartier sont des réponses pratiques à la gouvernance de proximité, selon un officiel

La régies de quartier constituent une "réponse pratique" aux défis quotidiens des quartiers, a déclaré, vendredi, Diamé Signaté, directeur général de l'Agence de développement local (ADL), chargée de piloter ce dispositif de gouvernance de proximité.

"Les régies de quartier ne sont pas une structure administrative de plus. C'est une réponse pratique aux défis quotidiens des quartiers", a-t-il dit lors de la cérémonie d'installation d'une régie de quartier aux Almadies II, dans la commune de Sangalkam.

Les régies de quartier ont pour but de doter les communes cibles d'une structure fédérative et coopérative constituant le pendant économique du Conseil de quartier.

Ce dispositif est une composante du Programme de renforcement de la gouvernance de proximité et de promotion des écoquartiers et territoires durables du ministère de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"En installant ici, aux Almadies II, une régie de quartier, nous mettons en place non seulement un important outil de gouvernance de proximité, mais nous marquons une étape décisive dans la marche vers un développement local inclusif et durable", selon Diamé Signaté.

Son installation constitue aussi une réponse pragmatique et solidaire pour bâtir un quartier moderne et dynamique répondant aux meilleures normes d'urbanisation maîtrisées et d'un cadre de vie adéquat, a-t-il ajouté, rappelant qu'une régie de quartier est un modèle innovant permettant de rapprocher les politiques publiques des réalités quotidiennes des populations.

Les nouveaux membres de la régie de quartier des Almadies II ont été officiellement installés dans leur fonction pour un mandat de trois ans par le directeur de cabinet du maire de la commune de Sangalkam.