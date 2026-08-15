Sénégal: Soixante professionnels de l'énergie reçoivent une certification internationale en gestion des risques

Dakar — Des certifications internationales en gestion des risques ont été remises à 60 professionnels de l'énergie, vendredi, à Dakar, à la suite d'une formation consacrée aux environnements à atmosphère explosive (ATEX).

Le but de cette formation de deux jours, une initiative de l'Institut national du pétrole et du gaz (INPG), est de permettre aux participants d'acquérir les connaissances relatives aux environnements ATEX et de bénéficier d'une certification internationale reconnue et valable pour une durée de cinq ans.

"La certification est particulièrement importante dans les environnements industriels, qui présentent des risques élevés d'atmosphère explosive, dans les secteurs du pétrole et du gaz notamment", a expliqué Fall Mbaye, le directeur général de l'INPG.

"La réussite de cette session [...] démontre qu'il existe une forte demande pour des formations de haut niveau et des certifications reconnues sur le plan international", a souligné M. Mbaye.

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D'après Fall Mbaye, le directeur général de l'INPG, la certification est particulièrement importante dans les environnements industriels présentant des risques élevés d'ATEX.

Le nombre de participants, qu'il juge important, est "un signal

très positif, dans la mesure où il traduit l'intérêt croissant des professionnels et des entreprises pour les certifications internationales", a signalé le directeur général de l'INPG.

"Notre ambition à l'INPG n'est pas uniquement de former, mais de permettre à aux professionnels d'acquérir des compétences et des certifications reconnues", a-t-il ajouté.

L'INPG veut développer "une offre complète de formations techniques de sécurité et de certifications internationales adaptées aux besoins de l'industrie", a dit son directeur général.

Adjaratou Sokhna Niane Seck, la responsable du pôle chargé de la formation, de la communication et des partenariats au secrétariat technique du Comité national de suivi du contenu local (ST-CNSCL), explique que l'ambition des autorités est de faire en sorte que les Sénégalais disposent de qualifications et de certifications nécessaires.

Le ST-CNSCL attend des bénéficiaires de la formation que les connaissances théoriques acquises puissent être "mises en pratique, partagées et valorisées".

"Cela leur permettra d'accéder aux opportunités offertes par [le secteur extractif] et d'exercer éventuellement des fonctions à forte valeur ajoutée", a-t-elle assuré.

"La maîtrise des risques des environnements à atmosphère explosive est une exigence fondamentale pour la sécurité des personnes, des installations et des opérations", a souligné Mme Seck.

Le ST-CNSCL attend des bénéficiaires de la formation que les connaissances théoriques acquises durant la formation puissent être "mises en pratique, partagées et valorisées dans les environnements ATEX".