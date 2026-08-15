Sénégal: Koungheul - Le Conseil départemental octroie une subvention de 6 millions FCFA aux associations d'étudiants du département

15 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Koungheul — Le Conseil départemental de Koungheul, dans la région de Kaffrine (centre), a octroyé, vendredi, une subvention de 6 millions de francs CFA aux associations d'étudiants du département, pour les soutenir dans leur parcours universitaire, a constaté l'APS.

Le représentant des amicales d'étudiants, Elimane Wathie, a salué cette initiative du Conseil départemental, qui va contribuer à l'amélioration des conditions d'études des étudiants originaires de Koungheul et soutenir leurs différentes associations.

La cérémonie a été présidée par la deuxième vice-présidente du Conseil départemental, Bigué Camara, en présence des responsables des amicales d'étudiants, de parents d'élèves et de plusieurs autres personnalités locales.

Lire l'article original sur APS.

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