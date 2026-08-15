Sénégal: CAN de minifootball 2027 - Vingt-quatre joueurs convoqués en regroupement pour les préparatifs

Dakar — L'Association pour la promotion du minifootball au Sénégal (APMFS) a publié une liste de 24 joueurs convoqués pour un regroupement de l'équipe nationale, en perspective de la participation du Sénégal à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de minifootball, prévue du 9 au 25 janvier 2027.

Le regroupement débutera lundi et se poursuivra jusqu'au jeudi 20 août, au terrain de minifootball du Complexe sportif de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, selon un communiqué de l'APMFS rendu public vendredi.

Les joueurs sélectionnés proviennent de plusieurs clubs, notamment Africa Pyramids FC, Club UCAD/SC, Médina Tilène Ndayane, BFCA Bargny, AS Kora, Lamane et ASCEP.

La liste comprend notamment Matar Kane, Mamadou Woury Barry, Cheikh Ameth Tidiane Coulibaly, Papa Mamadou Ndionne, Mouhamed Diouf, Baye Fara Ndiaye, Bada Ndiaye, Babacar Thiao, Papa Diop, Ousmane Diallo et El Hadji Samb Ba.

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Y figurent également Yaya Coly, Mame Limamoulaye Diagne Ngor, Mouhamed Diop, Mouhamed Zall Kane, Thierno Mouhamed Hady Seydi, Mamadou Pouye, Abiboulaye Laye Leye, Assane Diouf, Balla Gueye, Sidy Diallo, Mamadou Mody Ly, Babacar Ndiour et Mandione Laye Hane.

Le Sénégal va évoluer dans le groupe F à la CAN, en compagnie de l'Île Maurice, du Soudan et de l'équipe invitée (Wild Card).

Voici la liste des convoqués :

Matar Kane, Baye Fara Ndiaye, Bada Ndiaye, Mame Limamoulaye Diagne Ngor et Sidy Diallo (Africa Pyramids F.C.), Mamadou Woury Barry, Babacar Thiao et Mamadou Pouye (Club UCAD / SC), Cheikh Ameth Tidiane Coulibaly, Ousmane Diallo, El Hadji Samb Ba, Abiboulaye Laye Leye et Mamadou Mody Ly (Médina Tilène Ndayane), Papa Mamadou Ndionne, Papa Diop et Mouhamed Diop (BFCA Bargny), Yaya Coly, Mouhamed Zall Kane, Thierno Mouhamed Hady Seydi et Mandione Laye Hane (AS Kora), Mouhamed Diouf et Balla Gueye (Lamane), Assane Diouf et Babacar Ndiour (ASCEP).