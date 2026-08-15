Sénégal: Pape Thiaw réclame plus de 423 millions FCFA à la Fédération sénégalaise de football

L'ancien sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, Pape Bouna Thiaw, réclame à la Fédération sénégalaise de football (FSF) le paiement d'une somme de 423.820.300 FCFA. Par l'intermédiaire de son avocat, le technicien sénégalais a adressé une mise en demeure à l'instance dirigeante du football national.

Cette démarche intervient sur fond de différend financier entre les deux parties. Dans le document adressé à la FSF, Pape Thiaw fait état de plusieurs sommes qu'il estime lui être dues au titre de ses fonctions et des différentes échéances sportives auxquelles il a participé avec les Lions.

Salaires, primes et indemnités au coeur de la réclamation

Le montant réclamé englobe plusieurs rubriques. Il comprend notamment des salaires impayés, des primes, des indemnités de logement et de déplacement, mais également des sommes liées aux performances de l'équipe nationale.

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Parmi les éléments mentionnés figurent notamment les primes relatives à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) ainsi que celles liées à la qualification du Sénégal pour la prochaine Coupe du monde.

Au total, la réclamation porte donc sur 423 millions 820 mille 300 FCFA, une somme conséquente qui place désormais la FSF face à une demande formelle de règlement.

Une mise en demeure avant une éventuelle procédure

À travers cette mise en demeure, l'avocat de Pape Thiaw invite la Fédération sénégalaise de football à procéder au règlement des sommes réclamées dans les meilleurs délais.

À défaut d'un règlement ou d'un accord entre les deux parties, le dossier pourrait prendre une tournure judiciaire. La mise en demeure constitue ainsi une étape préalable avant l'éventuelle saisine des juridictions compétentes.

Pour l'heure, aucune réaction officielle de la FSF sur cette réclamation n'a été communiquée.