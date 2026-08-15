Ethiopie: 120 jeunes Éthiopiens résidant au Canada partent pour Addis-Abeba dans le cadre d'une initiative visant à renforcer les liens avec la diaspora

L'ambassadeur d'Éthiopie au Canada, Theodros Girma, a souligné l'importance de renforcer les liens entre la jeune diaspora éthiopienne et sa patrie ancestrale, alors que près de 120 Éthiopiens de deuxième génération et les membres de leur famille ont quitté aujourd'hui le Canada pour Addis-Abeba.

La délégation de jeunes, coordonnée par l'ancien footballeur international Ashenafi Girma, a quitté Toronto pour Addis-Abeba, tandis que l'ambassadeur Theodros saluait cette initiative comme une avancée majeure dans le renforcement des liens de la diaspora avec le patrimoine et l'identité nationale de l'Éthiopie.

Le groupe devrait passer un mois en Éthiopie, où il participera à des programmes d'échanges culturels, à des visites patrimoniales, à des actions de bénévolat et à des activités d'intérêt général destinées à renforcer sa compréhension du pays et son attachement à celui-ci.

L'ambassadeur Theodros a déclaré que les initiatives impliquant les Éthiopiens de la deuxième génération sont essentielles pour préserver l'identité culturelle et tisser des liens durables entre l'Éthiopie et sa diaspora mondiale.

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Il a rappelé les appels répétés du Premier ministre Abiy Ahmed aux membres de la diaspora éthiopienne, en particulier aux jeunes générations, pour qu'ils renforcent leurs liens avec leur pays d'origine.

Il a souligné que de tels programmes peuvent favoriser la diplomatie entre les peuples, encourager une plus grande participation de la diaspora au développement national et aux initiatives communautaires, et créer des liens plus solides entre l'Éthiopie et les communautés éthiopiennes à l'étranger.

De leur côté, Ashenafi Girma et les membres de la délégation ont exprimé leur engagement à pérenniser et à développer le programme, dans le but de créer des opportunités à long terme permettant aux jeunes Éthiopiens de la diaspora de renouer avec leurs racines.

Dans son communiqué de presse transmis à l'ENA, l'ambassade d'Éthiopie au Canada a indiqué que les jeunes participants issus de la diaspora éthiopienne devraient s'impliquer au sein des communautés locales et contribuer au développement futur de l'Éthiopie.