Afrique: Éthiopie et Malawi scellent un accord majeur pour lutter contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants

Addis Ababa — Un nouveau protocole d'accord vient d'être signé entre l'Éthiopie et le Malawi pour renforcer leur collaboration dans la lutte contre la traite des êtres humains, le trafic de migrants et la criminalité transnationale organisée.

Le document a été paraphé aujourd'hui dans la capitale éthiopienne par la ministre des Femmes et des Affaires sociales d'Éthiopie, S.E. Ergoge Tesfaye, et le ministre de la Sécurité intérieure du Malawi, M. Peter Mukhito.

Lors de la cérémonie, la ministre Ergoge Tesfaye a insisté sur l'importance de cet accord qui marque une avancée significative dans la coopération bilatérale. Elle a rappelé que la migration est un phénomène complexe, générant à la fois des opportunités économiques et des risques, notamment pour les migrants vulnérables souvent victimes d'exploitation.

« L'Éthiopie est à la fois un pays d'origine, de transit et de destination, ce qui rend cruciale la coopération avec des pays comme le Malawi, un acteur clé sur la route migratoire sud vers l'Afrique du Sud », a-t-elle expliqué.

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La ministre a également présenté les initiatives mises en place par l'Éthiopie pour s'attaquer aux racines de la migration irrégulière, notamment par le biais d'un cadre institutionnel coordonné par le vice-Premier ministre et la finalisation d'un plan stratégique national quinquennal sur la gouvernance des migrations pour la période 2026-2030.

Elle a salué les efforts du Malawi dans le domaine de la lutte contre la criminalité transnationale et la gestion des flux migratoires, citant en particulier la coopération récente entre INTERPOL, la police malawite et les autorités éthiopiennes qui a permis l'arrestation d'un trafiquant majeur.

Pour renforcer cette collaboration, le protocole d'accord adopte l'approche dite des « 4P » : prévention, protection, poursuites judiciaires et partenariat. Un comité mixte sera mis en place afin d'assurer le partage d'informations, la coopération judiciaire et la protection des victimes.

De son côté, le ministre malawien Peter Mukhito a exprimé sa gratitude pour l'accueil reçu et a souligné la confiance et le respect mutuel qui fondent les relations entre les deux nations. Il a rappelé que cette coopération avait déjà donné des résultats concrets, citant la remise d'un trafiquant présumé aux autorités éthiopiennes.

« La justice transcende les frontières lorsque les pays agissent ensemble », a insisté le ministre. Il a appelé à une coopération accrue entre les forces de l'ordre pour contrer les réseaux criminels qui exploitent la vulnérabilité des migrants.

Le ministre Mukhito a insisté sur la nécessité d'une mise en œuvre rigoureuse de l'accord, soulignant que seuls des actes concrets peuvent stopper les trafiquants, sauver les victimes et démanteler les réseaux.

Au final, Éthiopie et Malawi ont réaffirmé leur volonté commune de faire de cet accord un outil opérationnel pour protéger les migrants, poursuivre les trafiquants et renforcer la gouvernance migratoire à l'échelle africaine.

La cérémonie a réuni de nombreux hauts responsables des deux pays, ainsi que des représentants d'organisations internationales engagées dans la gestion des migrations et la lutte contre le crime organisé.