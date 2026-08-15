Afrique de l'Est: Addis-Abeba accueillera la plus grande conférence sur la santé de la région

Addis Ababa — Addis-Abeba accueillera la 13e Conférence des fédérations de santé d'Afrique de l'Est et le salon international du 21 au 23 août, réunissant les fédérations de santé de 14 pays d'Afrique de l'Est, a annoncé le ministère de la Santé.

La conférence se tiendra sous le thème « Résilience : construire l'économie de la santé en Afrique de l'Est ».

Selon le ministère, les préparatifs de la conférence sont en cours, les organisateurs et les parties prenantes menant actuellement des discussions avec les responsables du ministère de la Santé concernant les préparatifs, les résultats attendus et la participation à l'événement.

La 13e conférence proposera des débats parallèles axés sur le développement de l'économie de la santé en Afrique de l'Est, le renforcement de la production nationale et la promotion de la technologie et de l'innovation dans le secteur de la santé, a précisé le ministère.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le site web officiel de la conférence indique que ce rassemblement réunira plus de 2 000 responsables et acteurs du secteur de la santé, notamment des décideurs politiques, des dirigeants d'hôpitaux, des investisseurs, des innovateurs, des partenaires de développement et des représentants du secteur privé.

Cet événement de trois jours devrait accueillir plus de 100 intervenants et proposer plus de 30 sessions, parallèlement à un salon international présentant des technologies de santé, des dispositifs médicaux, des produits pharmaceutiques, des services de santé et des opportunités d'investissement.

La conférence se tient à un moment où le secteur de la santé en Afrique de l'Est connaît une demande croissante, dans un contexte de croissance démographique, d'urbanisation, de participation accrue du secteur privé et de transformation numérique rapide.

Selon les informations publiées par les organisateurs de la conférence, les fédérations membres de la Fédération de la santé d'Afrique de l'Est représentent collectivement plus de 585 millions de personnes, faisant de la région un marché de la santé majeur et en pleine expansion.

La conférence explorera les opportunités de renforcement des investissements et du financement dans le domaine de la santé, de la production locale et de la sécurité d'approvisionnement, notamment en ce qui concerne la production et la disponibilité des médicaments, des vaccins, des tests de dépistage et des dispositifs médicaux.

Elle examinera également les moyens de renforcer l'intégration régionale et les échanges commerciaux, tout en mettant en place des systèmes de santé plus résilients dans toute l'Afrique de l'Est.

Un dialogue ministériel de haut niveau devrait aborder les priorités régionales en matière de santé, l'harmonisation des politiques et la mise en place d'actions coordonnées, tandis que les discussions porteront également sur le rôle de l'innovation et de la santé numérique pour combler les lacunes persistantes dans la prestation des soins de santé.

Les organisateurs soulignent en outre que la région dispose d'un potentiel considérable pour retenir les dépenses de santé qui sont actuellement dépensées hors d'Afrique, en développant des centres d'excellence transfrontaliers dans des domaines spécialisés tels que les soins cardiaques, l'oncologie et d'autres services médicaux de pointe.

La conférence et le salon devraient donc offrir une plateforme permettant de nouer des partenariats, de mobiliser des investissements et de promouvoir des solutions visant à renforcer les systèmes de santé d'Afrique de l'Est et à développer l'économie de la santé émergente de la région.