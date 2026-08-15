Ethiopie: Le dialogue national - Une occasion en or pour relever les défis du pays, selon les participants

Addis Ababa — Les participants à la Conférence nationale de dialogue éthiopienne ont déclaré que ce forum offrait une formidable occasion d'exprimer librement leurs idées et d'aborder des défis de longue date.

La Conférence nationale de dialogue se tient au Centre international des congrès d'Addis-Abeba depuis le 15 juillet 2026.

Environ 4 000 participants, représentant des Éthiopiens de tout le pays et de la diaspora, ont pris part à des discussions approfondies et inclusives visant à dégager un consensus sur les huit grands axes du programme.

Interrogés par l'ENA, certains participants ont déclaré que les idées soulevées au cours du dialogue contribuaient à la construction durable de la nation.

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Abdisa Abebe, l'un des délégués représentant une organisation de la société civile, a déclaré que ce dialogue avait réuni des représentants de différents secteurs de la société venus de toute l'Éthiopie, offrant ainsi à chacun l'occasion d'exprimer librement son point de vue.

Il a ajouté que ce forum avait créé un espace permettant d'évoquer des idées diverses sans restriction, ce qui permettait aux participants de discuter des défis et d'élaborer des solutions pouvant servir non seulement la génération actuelle, mais aussi les générations futures.

Selon Abdisa, les idées issues de ce dialogue aideront l'Éthiopie à progresser vers une paix durable, un développement accru et une plus grande prospérité, tout en contribuant de manière significative à la construction du système démocratique du pays.

Pour sa part, Simahegn Engiso, représentant du Mouvement de libération du Sidama, a déclaré que le Dialogue national représentait une opportunité historique, soulignant que c'était la première fois dans l'histoire de l'Éthiopie qu'un si grand nombre de personnes se réunissaient pour des consultations.

Il a ajouté que les participants discutaient des différentes idées soulevées et s'orientaient progressivement vers une compréhension commune.

Selon Abdisa, les idées issues de ce dialogue aideront l'Éthiopie à progresser vers une paix durable, un développement accru et une plus grande prospérité, tout en contribuant de manière significative à la construction du système démocratique du pays.

Pour sa part, Simahegn Engiso, représentant du Mouvement de libération du Sidama, a déclaré que le Dialogue national représentait une opportunité historique, soulignant que c'était la première fois dans l'histoire de l'Éthiopie qu'un si grand nombre de personnes se réunissaient pour des consultations.

Il a ajouté que les participants discutaient des différentes idées soulevées et s'orientaient progressivement vers une vision commune.

« Ce dialogue a ouvert une formidable opportunité pour élaborer des solutions durables aux défis auxquels le pays est confronté », a déclaré M. Simahegn, ajoutant que cela pourrait contribuer à léguer une Éthiopie meilleure à la prochaine génération.

Le représentant a par ailleurs souligné que le Dialogue national contribuera à renforcer le caractère multinational de l'Éthiopie et permettra au pays de jouer un rôle plus positif au-delà de l'Afrique, à l'échelle mondiale.