Ethiopie: « Le dialogue national éthiopien offre à l'Afrique un modèle issu de la base pour une construction nationale inclusive », déclare le président de l'EIPD

Addis Ababa — Le dialogue national éthiopien s'impose comme un modèle africain unique pour résoudre des défis politiques et sociaux complexes grâce à un processus porté par la base, selon Yassin Ahmed, président de l'Institut éthiopien de diplomatie publique (EIPD).

Interrogé par l'ENA, Yassin a déclaré que l'expérience éthiopienne marquait une rupture significative par rapport aux processus de dialogue traditionnellement façonnés par des accords politiques entre élites, dirigeants de partis et acteurs étatiques.

Dans une grande partie de l'Afrique, a-t-il noté, les initiatives de dialogue national ont souvent suivi une approche descendante, dans laquelle les accords sont conclus au niveau des dirigeants avant d'être présentés au grand public.

Si de tels processus peuvent aboutir à des compromis politiques, ils ne reflètent pas toujours pleinement les préoccupations et les aspirations des citoyens issus de communautés diverses.

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L'Éthiopie, a-t-il déclaré, a emprunté une voie différente.

« Ce qui distingue le Dialogue national éthiopien, c'est qu'il a été lancé selon le principe d'un dialogue allant de la base vers le sommet, et non l'inverse », a déclaré M. Yassin.

Selon lui, le processus a débuté par de vastes consultations au sein des communautés à travers tout le pays, réunissant des anciens de clans, des chefs religieux, des femmes, des jeunes, des agriculteurs, des universitaires et des représentants de la société civile.

Ces consultations avaient pour but d'identifier les préoccupations et les priorités des citoyens avant qu'elles ne soient inscrites à l'ordre du jour national.

Il a décrit cette approche comme un changement institutionnel et politique majeur dans l'histoire moderne de l'Éthiopie.

« Pendant des décennies, les questions politiques nationales ont été abordées en grande partie par le biais de systèmes hiérarchiques et dirigés par l'élite », a-t-il déclaré.

Le président a toutefois souligné que : « Le processus actuel renverse cette logique en plaçant les communautés locales et les citoyens ordinaires au point de départ des délibérations nationales. »

M. Yassin a fait valoir que cette approche centrée sur les citoyens offre une leçon importante aux pays africains à la recherche de solutions durables à des défis politiques et sociaux profondément enracinés. En ancrant le dialogue dans la participation locale, a-t-il ajouté, les gouvernements peuvent renforcer l'appropriation par le public des processus nationaux et améliorer la légitimité des résultats.

Il a également souligné que l'importance de l'expérience de l'Éthiopie est étroitement liée à la taille et à la diversité du pays.

« Avec une population de plus de 130 millions d'habitants et une riche mosaïque de groupes ethniques, de langues et de cultures, la gestion de la diversité nationale par le dialogue est une entreprise extrêmement complexe », a-t-il déclaré.

« Réunir des groupes aussi divers au sein d'un même processus national constitue, en soi, une avancée institutionnelle majeure », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, M. Yassin a souligné qu'une participation politique significative ne peut coexister avec une confrontation armée.

Il a précisé que la participation au Dialogue national exigeait un engagement en faveur d'un engagement politique pacifique, faisant valoir que la violence et les opérations militaires sapent les conditions nécessaires à une délibération démocratique inclusive.

M. Yassin a en outre noté que le Dialogue national avait été institué par une loi approuvée par le Parlement et qu'il était géré par une commission indépendante, ce qui confère au processus un fondement juridique officiel et un mécanisme institutionnel permettant de traiter les enjeux nationaux.

Il a déclaré que l'expérience éthiopienne démontrait qu'un dialogue national inclusif pouvait servir de cadre pratique pour gérer la diversité, forger un consensus et aborder des questions politiques complexes au sein des sociétés africaines pluralistes.

Alors que les pays africains continuent de rechercher des approches durables en matière de consolidation de la paix et de gouvernance démocratique, M. Yassin a déclaré que le modèle de dialogue éthiopien, qui part de la base pour s'étendre à l'échelle nationale, pouvait apporter une contribution importante à l'architecture du dialogue en pleine évolution sur le continent.