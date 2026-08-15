Ethiopie: « Les médias égyptiens contredisent leurs propres experts au sujet du GERD », affirme un journaliste

Addis Ababa — La couverture médiatique égyptienne du Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) est devenue de plus en plus incohérente, s'écartant souvent des évaluations de plusieurs scientifiques et experts en eau égyptiens, a déclaré le journaliste et écrivain Zahid Zidan.

S'adressant à l'ENA Arabic, Zahid a souligné que le débat public autour du GERD a souvent été influencé par des discours médiatiques contradictoires plutôt que par des analyses scientifiques et techniques.

Il a cité un certain nombre d'experts égyptiens qui, selon lui, ont déclaré publiquement que le barrage ne représentait pas une menace directe pour l'Égypte.

Parmi eux figure le géologue égyptien Abbas Sharaqi, que Zahid a désigné comme l'un des experts ayant affirmé à plusieurs reprises que le GERD ne portait pas intrinsèquement préjudice à l'Égypte.

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Il a également évoqué le Dr Sameh Armanious, scientifique égyptien, qui a décrit le projet comme un barrage hydroélectrique qui réinjecte l'eau dans le réseau fluvial après la production d'électricité.

Zahid a en outre cité le Dr Farouk El-Baz, spécialiste égyptien de l'espace, précisant que ce dernier avait indiqué que le barrage pourrait contribuer à protéger les intérêts du Soudan et de l'Égypte, ainsi que ceux de l'Éthiopie, grâce à une gestion plus régulée de l'eau.

Il a fait valoir que la disponibilité en eau et les conditions hydrologiques devaient être évaluées par le biais d'observations scientifiques plutôt que d'interprétations politiques.

« Les débats sur l'abondance ou la pénurie d'eau ne peuvent se fonder sur des critères scientifiques avant la fin de la saison hydrologique », a déclaré Zahid.

Selon lui, certains médias égyptiens ont, à différentes occasions, établi un lien entre le GERD et des phénomènes diamétralement opposés, l'associant d'abord à des inondations et à des dégâts aux infrastructures, puis l'accusant d'être responsable de la baisse des niveaux d'eau et de la sécheresse.

Il a déclaré que le fait d'attribuer des phénomènes hydrologiques contradictoires au même projet mettait en évidence d'importantes incohérences dans certains discours relayés par les médias égyptiens.

Dans le même temps, M. Zahid a fait valoir que les affirmations de certains responsables et médias égyptiens selon lesquelles le GERD constituerait une menace pour les pays en aval sont motivées par des considérations politiques et ne reposent pas sur des fondements scientifiques cohérents.

Il a ajouté que ces discours visent, depuis des décennies, à entraver le droit souverain de l'Éthiopie à poursuivre son développement grâce à l'exploitation de ses ressources naturelles, en particulier l'Abay (le Nil Bleu), qui contribue à hauteur d'environ 86 % aux eaux du Nil qui alimentent les pays en aval.

À cet égard, il a soutenu qu'il fallait distinguer les discours médiatiques des évaluations scientifiques.

Zahid a indiqué que les avis de plusieurs experts égyptiens et soudanais suggèrent que le GERD devrait être évalué principalement à l'aune de données techniques et hydrologiques plutôt que par le prisme de discours sensationnalistes ou motivés par des considérations politiques.

Il a également cité des spécialistes soudanais, notamment le professeur Saif al-Din Hamad et l'ancien ministre soudanais de l'Irrigation et des Ressources en eau, le Dr Osman Al-Tom, affirmant que leurs analyses avaient souligné l'importance d'une approche fondée sur des données factuelles dans les discussions concernant le Nil.

Le journaliste a souligné que le GERD avait été conçu avant tout comme un projet hydroélectrique destiné à produire de l'électricité et à exploiter les ressources en eau de l'Éthiopie à des fins de développement.

« La nature technique du projet diffère de la description qu'en donnent certains médias égyptiens », a-t-il déclaré.

M. Zahid a indiqué que le fait de passer d'une description du barrage comme un projet susceptible de contribuer à la gestion de l'eau à une présentation occasionnelle de celui-ci comme un « barrage de destruction » illustre un fossé grandissant entre le discours scientifique et une partie du discours médiatique.

Il a ajouté que les volumes d'eau annuels ne peuvent être évalués avec précision qu'au bout de plusieurs mois après la fin de la saison des pluies.

« Le volume annuel d'eau ne pourra être évalué avec précision qu'en mars ou avril de l'année prochaine », a-t-il déclaré, soulignant que les jugements prématurés sur l'abondance ou la pénurie d'eau ne permettent pas d'avoir une vision hydrologique complète de la situation.

M. Zahid a appelé à une couverture médiatique plus équilibrée et scientifiquement fondée concernant le GERD et l'Abay, exhortant les organes de presse à s'appuyer sur des études techniques et des données vérifiées plutôt que sur une rhétorique susceptible de compliquer davantage les discussions régionales sur la gestion des eaux du Nil.