Maroc: «Villes sans bidonvilles» - Le phénomène a-t-il vraiment disparu du Maroc ?

Lancé en 2004, le programme « Villes sans bidonvilles » a permis d'enregistrer des progrès significatifs dans la résorption des bidonvilles ciblés et l'amélioration des conditions d'habitat des ménages à faibles revenus, selon l'ONU-Habitat.

Mais une question taraude toujours : ce programme, dont l'objectif était de résorber les bidonvilles dans les villes marocaines, a-t-il réussi à les réduire sans faire disparaître toutes les formes d'habitat informel ?

Selon le secrétaire d'État chargé de l'Habitat, Adib Benbrahim, 496.000 ménages étaient concernés par le programme « Villes sans bidonvilles » à fin septembre 2025, contre 270.000 ménages au lancement en 2004. Dans une déclaration à la Chambre des représentants, le 13 avril 2026, il précisait que 370.000 ménages parmi eux avaient vu leur situation régularisée. Ainsi, 62 villes ont été déclarées « sans bidonvilles ».

Dans une autre déclaration gouvernementale publiée en janvier 2026, Adib Benbrahim indiquait que 382.176 familles avaient bénéficié du programme au 31 décembre 2025.

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Quels que soient les chiffres retenus, deux décennies plus tard, si des milliers de ménages ont été relogés ou accompagnés dans des opérations de restructuration et que plusieurs villes ont été déclarées exemptes de bidonvilles, le phénomène n'a pas totalement disparu.

Pour bon nombre d'observateurs, il reste toutefois à savoir si la résorption des bidonvilles s'est accompagne d'un recul durable de l'habitat informel ou si le phénomène s'est transformé, déplaçant une partie de la précarité résidentielle vers les périphéries.