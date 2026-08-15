Cote d'Ivoire: Police nationale - Le DG Youssouf Kouyaté mobilise les commandants d'unité

La Direction générale de la Police nationale a réuni, le vendredi 14 août 2026, l'ensemble de sa haute hiérarchie autour d'une série de séances de travail stratégiques destinées à renforcer la coordination des services et à consolider les acquis enregistrés ces derniers mois.

Présidées par l'Administrateur général de police Youssouf Kouyaté, directeur général de la Police nationale (DGPN), ces rencontres se sont déroulées dans la salle de conférence de l'institution, à Abidjan.

Elles ont rassemblé les préfets de police, les directeurs centraux, les chefs de district, les commandants d'unité, les responsables régionaux de la Police judiciaire et de la Police technique et scientifique, ainsi que les chefs des commissariats d'arrondissement et de circonscription.

Au-delà du caractère administratif de ces échanges, cette initiative traduit la volonté du commandement de maintenir une dynamique de proximité avec les différents responsables opérationnels chargés d'assurer la sécurité des populations sur l'ensemble du territoire national.

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Un hommage aux efforts déployés lors de la fête de l'indépendance

Au cours de cette séance, le directeur général a salué l'engagement des forces de police mobilisées à l'occasion des festivités marquant le 66e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire.

Il a félicité ses collaborateurs pour le travail accompli lors des différentes manifestations organisées dans le cadre de cette célébration nationale. Selon lui, le professionnalisme démontré par les unités déployées a contribué au bon déroulement des cérémonies et au maintien d'un climat sécuritaire apaisé.

Ces félicitations ont également été l'occasion de rappeler l'importance de la discipline, de la vigilance et du respect des procédures dans l'exercice quotidien des missions de police.

Cohésion interne et enjeux institutionnels

Les échanges ont également porté sur la nécessité de préserver la cohésion au sein des différents services de la Police nationale.

Dans cette perspective, le premier responsable de l'institution a rappelé les consignes en vigueur et prodigué plusieurs recommandations destinées à renforcer l'esprit d'équipe et la solidarité entre les différentes entités.

L'un des points majeurs abordés concernait également l'organisation des élections du directeur général du Fonds de prévoyance de la Police nationale (FPPN). Le DGPN a insisté sur la nécessité d'assurer le bon déroulement de ce processus, dans un climat de sérénité, de responsabilité et de respect des règles établies.

À travers ces séances de travail, la Direction générale de la Police nationale entend consolider la chaîne de commandement et renforcer la concertation entre les différents échelons hiérarchiques afin de relever efficacement les défis sécuritaires actuels.