Cote d'Ivoire: Bouaké - Une centaine de jeunes à l'école de l'autonomie et du leadership

Du 27 juillet au 10 août 2026, une centaine d'enfants et de jeunes ont pris part à la troisième édition de Transfaura Academy, à Bouaké. Entre intelligence artificielle, entrepreneuriat, civisme, leadership et découverte de la filière coton, la Fondation AfrikaSky veut faire des vacances un temps d'apprentissage et de préparation aux défis de demain.

Après Bingerville en 2023 et Grand-Bassam en 2024, Transfaura Academy a posé ses valises à Bouaké. Pour cette troisième édition, organisée du 27 juillet au 10 août 2026 à l'Université Internationale ICK, une centaine d'enfants et de jeunes âgés de 7 à 20 ans ont consacré une partie de leurs vacances à deux semaines d'apprentissage, de découvertes et d'expériences.

Initiée par la Fondation AfrikaSky, Transfaura Academy veut aller au-delà du simple camp de vacances. L'ambition est de contribuer à former une jeunesse autonome, créative et responsable, capable de prendre des initiatives et de mieux appréhender les transformations de son environnement. « Cette année, nous avons fait un grand pas. Transfaura Academy n'est pas simplement un camp de divertissement. Il se veut être la pépinière des leaders de demain », explique Madina Diallo, commissaire générale du camp et fondatrice de la Fondation AfrikaSky.

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De l'IA au coton

Pendant deux semaines, les participants ont pris part à des séances de formation et ateliers consacrés notamment à l'intelligence artificielle, aux réseaux sociaux, à l'entrepreneuriat, à l'écologie, au civisme, au secourisme et au leadership. Des activités destinées à leur transmettre des connaissances utiles, mais aussi à développer leur autonomie et leur sens de l'initiative.

Cette démarche repose sur quatre valeurs réunies sous l'acronyme Aura : Ambition, Utilité, Responsabilité et Attitude. Placée sous le thème « Le coton, notre or blanc », l'édition 2026 a également permis aux jeunes de découvrir une filière importante de l'économie ivoirienne. A la Compagnie ivoirienne pour le développement des textiles (Cidt), ils ont été familiarisés avec la filière cotonnière et les différents métiers qui lui sont associés.

Une autre immersion, à la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI), leur a ouvert les portes de l'univers des médias et de l'audiovisuel.

Le civisme au programme

A l'occasion de la fête nationale du 7 août, les participants ont également pris part au défilé de l'Indépendance organisé à Katiola. Une activité inscrite dans le volet civique du programme et destinée à renforcer leur sensibilisation aux valeurs citoyennes.

Pour cette troisième édition, la Fondation AfrikaSky a bénéficié de l'accompagnement de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire (Lonaci), partenaire de l'initiative.

Après Bingerville, Grand-Bassam et désormais Bouaké, Transfaura Academy poursuit ainsi son parcours avec une même conviction : les vacances peuvent aussi être un temps pour apprendre, découvrir et grandir. Et l'autonomie, le civisme comme le leadership peuvent se cultiver dès le plus jeune âge.