Cote d'Ivoire: District du Bas-Sassandra/'Popote famille' - 45 foyers bénéficient du projet à San Pedro et Tabou

La mise en oeuvre du projet « Popote familiale » se renforce dans les départements de San Pédro et Tabou. En effet, deux opérations successives, ont permis à 45 ménages vulnérables issus de la région, de bénéficier d'un accompagnement combinant soutien en vivres et non vivres et formation à la gestion d'Activités génératrices de revenus (Agr). Ces opérations ont été conduites les 10 et 11 août par la Direction régionale de la Cohésion Nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté (Drcnslp), auprès de 35 ménages vulnérables à San Pedro, puis à l'endroit de 10 autres à Tabou.

Il s'agit d'une initiative du ministère de tutelle qui ne se limite pas qu'à la remise de kits destinés à répondre temporairement aux besoins essentiels des familles bénéficiaires. Elle entend également contribuer au renforcement de leurs capacités à se prendre en charge et, à terme, à leur autonomie économique et sociale.

Pour Kouakou Konan Ludovic le directeur régional du département ministériel, l'approche retenue vise à aller au-delà de l'assistance ponctuelle. D'où le module qui leur a été administré ce mois d'août dans le cadre des formations qui leur sont faites, à savoir les stratégies de mise en oeuvre et de gestion d'une Agr. Des notions dispensées par des formateurs qui sont à la fois les points focaux du Régime social de base (Rsu) et spécialistes des Mesures d'inclusion économiques (Mie).

Koné Soumahila Kolo sous-préfet central de San Pedro, a salué, au nom du préfet de région, une initiative gouvernementale qui place la solidarité au coeur de l'action en faveur des ménages vulnérables. Il a également réaffirmé l'engagement des autorités préfectorales à accompagner les actions de solidarité dans les deux départements.

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Avec ces opérations d'août, le projet « Popote familiale » confirme ainsi une approche fondée sur le double levier de l'aide aux besoins immédiats et du renforcement des capacités, afin de favoriser une meilleure résilience des ménages accompagnés.