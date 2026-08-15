Sénégal: Pêche continentale - Amy Mara Dièye annonce un suivi renforcé des projets à Richard Toll

15 Août 2026
Le Soleil (Dakar)

La tournée de la ministre de la Pêche et des Pêches continentales, Amy Mara Dièye, dans la région de Saint-Louis s'est poursuivie dans la zone de Richard Toll, avec plusieurs étapes consacrées au développement de la pêche continentale, en coordination avec la Direction de la Pêche continentale (DPC).

À Thiago, troisième étape de la tournée, la ministre a inauguré une aire de transformation dédiée aux femmes transformatrices. Cette infrastructure doit leur permettre de disposer d'un espace de travail plus adapté, salubre et conforme aux normes, afin d'améliorer la valorisation des produits issus de la pêche continentale.

La quatrième étape a conduit la délégation au marché au poisson de Richard Toll, où la ministre a échangé avec les acteurs sur leurs conditions de travail, les difficultés liées à la conservation des produits ainsi que les enjeux de commercialisation.

La tournée s'est achevée dans la localité par une rencontre avec l'ensemble des acteurs de la pêche de Richard Toll. Les discussions ont porté notamment sur l'aménagement des pêcheries, l'accès aux équipements et au financement, la formation ainsi que l'accompagnement des organisations professionnelles.

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