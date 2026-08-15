Sénégal: Saint-Louis - Un individu interpellé pour retrait frauduleux de fonds et usurpation de fonction

La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et la traite des personnes (DNLT) de Saint-Louis a interpellé un individu soupçonné de retrait frauduleux de fonds, d'escroquerie, d'usurpation de fonction et de blanchiment de capitaux. Il a été conduit devant le procureur de la République financier près le Tribunal de Grande Instance de Saint-Louis.

L'affaire a débuté à la suite d'un appel téléphonique signalant un cas de retrait frauduleux de fonds à partir de comptes Wave, au marché Ndar de Saint-Louis. Le suspect, qui faisait face à une menace de vindicte populaire, a été exfiltré par les éléments de la DNLT puis conduit dans leurs locaux.

Lors de son audition, la victime a expliqué que le mis en cause, vêtu d'un gilet présenté comme celui des agents d'Orange Money, s'était rendu dans sa boutique située au marché Ndar. Il lui aurait proposé ses services pour l'installation de la nouvelle application Max it ainsi que pour le déplafonnement de son compte Orange Money.

Après avoir obtenu la confiance de la victime, le suspect aurait récupéré son téléphone afin d'y installer l'application. Il en aurait profité pour effectuer un retrait frauduleux de 264 000 FCFA à partir de son compte Wave.

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Un mode opératoire bien rodé

Confronté aux faits, le mis en cause les aurait reconnus. Il a expliqué aux enquêteurs que son mode opératoire consistait à se faire passer pour un Vendeur Terrain Orange (VTO) afin de proposer ses services aux clients.

Une fois l'accord obtenu, il procédait à l'enregistrement de la carte nationale d'identité du client ainsi qu'à la saisie de son code secret. Il utilisait ensuite discrètement une autre application de transfert d'argent, sachant que certains clients réutilisent les mêmes codes secrets pour différents services financiers.

Une fois connecté au compte, il procédait au retrait des fonds avant de modifier le code secret, empêchant ainsi le propriétaire d'accéder à nouveau à son compte et lui laissant le temps de prendre la fuite.

Près de 37 millions de francs CFA retracés

Les investigations techniques, ainsi que les réquisitions adressées aux opérateurs Orange Money et Wave, ont permis de retracer sur le compte Orange Money du mis en cause des transactions portant sur un montant global de 36 929 860 FCFA, effectuées entre le 10 mai et le 10 août 2026.