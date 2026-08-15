Congo-Brazzaville: Rémunération des enseignants - Raïssa Malu s'entretient avec les agences bancaires payeuses

La ministre d'Etat, ministre de l'Education nationale et Nouvelle citoyenneté, Raïssa Malu, a reçu en audience, le 13 août dans son cabinet de travail à Kinshasa/Gombe, le groupe des agences payeuses du salaire des enseignants.

L'amélioration de la qualité du service, la question de certaines retenues sur le salaire et la résorption d'autres difficultés qui persistent dans le processus de paie des enseignants ont été au centre des échanges. A l'issue de la rencontre, Jean Steve Tshienda, délégué de la Rawbank, a indiqué que cette séance fait suite aux travaux déjà menés avec le directeur de la Direction nationale de contrôle, de la préparation de la paie et de la maîtrise des effectifs des enseignants.

« Nous avons parlé de l'évolution de la paie des enseignants sur l'ensemble du territoire national. Nous avons évoqué plusieurs blocages, notamment les retards de paiement et la problématique du reversement des fonds », a-t-il déclaré.

Face à ces préoccupations, la ministre d'État a donné des instructions fermes. « Elle nous a demandé de tout mettre en oeuvre pour que les enseignants soient payés le plus rapidement possible et qu'ils bénéficient d'un service de qualité », a ajouté Jean Steve Tshienda.

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Des recommandations issues de ces échanges seront transmises au gouvernement congolais en vue d'améliorer le processus de paie, à l'approche de la rentrée scolaire.

Présent à la réunion, Godefroid Matondo, président de l'intersyndicale nationale des enseignants du ministère de l'Education, est revenu sur le décalage entre le décaissement à temps des fonds par le gouvernement et les retards constatés dans la paie des enseignants sur le terrain, ainsi que sur la question des ponctions et retenues sur salaire.

« Nous avons invité les opérateurs de paie pour statuer sur ces plaintes. Ils nous ont donné des explications. Nous sommes convenus de nous rencontrer régulièrement, de mieux communiquer afin de trouver des solutions et d'informer les enseignants », a-t-il conclu.