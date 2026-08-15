Gabon: Lancement officiel de la 2e édition de la Foire Commerciale de l'Indépendance - Le Made in Gabon célébré au coeur de la souveraineté nationale

14 Août 2026
Gabonews (Libreville)

La 2e édition de la Foire Commerciale de l'Indépendance a été officiellement lancée au Stade de l'Amitié Sino-Gabonaise d'Angondjé, dans une atmosphère de fierté nationale.

Placé sous le haut patronage du Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, accompagné de la Première Dame, Zita Oligui Nguema, cet événement dédié à la promotion du « Made in Gabon » se déroule du 14 au 19 août 2026 dans le cadre des célébrations du 66e anniversaire de l'accession du Gabon à la souveraineté nationale.

Cette édition traduit la vision du Chef de l'État de redonner toute sa dignité au peuple gabonais en faisant de la souveraineté économique une réalité concrète.

Le thème retenu, « Valorisation de l'indépendance nationale à travers la promotion des produits et des savoir-faire locaux », reflète l'ambition du Président de la République de bâtir une économie fondée sur la production nationale, l'innovation, la transformation locale et le soutien aux entrepreneurs, aux PME-PMI, aux coopératives et aux artisans.

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Le Maire de la commune d'Akanda, Monsieur Michel Léandre Delbrah Ndassy a rappelé que l'accueil de cet événement constitue un honneur et une marque de confiance, soulignant que célébrer l'indépendance revient désormais à affirmer la capacité du pays à créer de la valeur et à renforcer son autonomie économique.

Il a été rappelé que consommer local signifie soutenir une famille, encourager un entrepreneur, préserver un emploi et participer à l'édification de la souveraineté économique voulue par le Président de la République.

Portée par le Ministère du Commerce, des PME-PMI et de l'Entrepreneuriat des Jeunes, la Foire de l'Indépendance rassemble grands groupes, petites et moyennes entreprises, coopératives et artisans. Elle se présente comme un espace de rencontres, d'opportunités et de partenariats stratégiques, tout en demeurant une grande fête populaire ouverte à toutes les populations.

La cérémonie d'ouverture a été marquée par le geste solennel de la coupure du ruban inaugural par le Chef de l'État.

À la suite de cet acte symbolique, le Président de la République et la Première Dame ont parcouru les stands d'exposition, allant à la rencontre des artisans, des producteurs et des entrepreneurs. Le couple présidentiel a salué la qualité, l'innovation et la diversité des produits issus du terroir gabonais, témoignant de la volonté des plus hautes autorités de promouvoir un développement économique fondé sur la valorisation des ressources nationales et le soutien aux initiatives locales.

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