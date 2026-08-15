Afrique de l'Ouest: Le titre Sicor progresse de 42 % alors que l'indice composite de la BRVM atteint son plus haut niveau de l'année

14 Août 2026
Daba Finance (Abidjan)

SICOR Côte d'Ivoire a bondi de 42,27 % cette semaine pour clôturer à 10 080 XOF, enregistrant ainsi sa plus forte hausse hebdomadaire depuis des mois. Le fabricant de produits à base de noix de coco affiche désormais une progression de 205,45 % depuis le début de l'année, ce qui en fait la valeur la plus performante de la bourse. Le faible volume des échanges sur ce titre continue d'amplifier les fluctuations de cours dans les deux sens.

L'indice composite de la BRVM a progressé de 2,51 % pour clôturer à 497,65 points, un nouveau plus haut annuel, tandis que le BRVM 30 a gagné 2,76 % à 237,61 points. L'indice BRVM Prestige a progressé de 2,24 % à 182,42 points, et l'indice BRVM Principal a gagné 2,33 % à 376,45 points. Tous les principaux indices ont clôturé la semaine en hausse.

Le volume des échanges a progressé de 66,15 % pour atteindre 10 172 743 actions, contre 6 122 706 la semaine précédente. La valeur totale des échanges a augmenté de 39,58 % pour s'établir à 11 225,4 millions de francs CFA. La capitalisation boursière a progressé de 2,61 % pour atteindre 19 190,0 milliards de francs CFA. Sonatel Sénégal a été le titre le plus échangé, avec 1 479,5 millions de francs CFA de transactions, suivi par SOGB et la Société Générale Côte d'Ivoire.

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La tendance générale est restée positive, avec 28 titres en hausse et 19 en baisse. ERIUM Côte d'Ivoire a progressé de 14,35 % à 2 430 XOF, et TotalEnergies Marketing a gagné 12,30 % à 3 150 XOF. SITAB Côte d'Ivoire a reculé de 5,94 % à 23 495 XOF après avoir versé un dividende de 1 707,2 XOF. ONATEL Burkina Faso a reculé de 4,76 %. La capitalisation boursière obligataire a reculé de 0,19 % à 12 908,6 milliards de francs CFA, sous l'effet notamment des échanges sur une obligation d'État togolais.

Points clés à retenir

La remontée de SICOR s'inscrit dans une tendance plus large observée cette année, où les petites valeurs du BRVM, peu négociées, ont enregistré des hausses exceptionnelles, indépendamment de leurs résultats. Le flottant de l'action étant faible, des achats même modestes font fortement fluctuer son cours, qui a connu des variations dans les deux sens ces derniers mois, avec notamment une baisse de 5 % fin juillet. L'indice composite BRVM a grimpé vers des niveaux records tout au long de l'année 2026, principalement sous l'impulsion des investisseurs régionaux, les fonds étrangers étant restés à l'écart de la bourse depuis des années.

Les valeurs bancaires ont mené la hausse, soutenues par la hausse des taux d'intérêt et le renforcement de l'activité de crédit. Dans le même temps, une poignée de petites capitalisations, parmi lesquelles des producteurs de sucre, de noix de coco et de textiles, ont affiché des rendements annuels à trois chiffres, davantage liés à la faiblesse des volumes de transactions qu'à leurs performances commerciales.

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