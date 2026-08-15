Sénégal: Pape Thiaw, le sélectionneur limogé des lions de la Téranga, met en demeure la fédération

Pape Thiaw, le désormais ex-sélectionneur des Lions de la Téranga a mis en demeure dans un courrier la sélection sénégalaise de football de lui payer six mois d'arriérés de salaire, pour un montant dépassant les 400 millions de francs CFA. Après l'imbroglio autour de son contrat pendant la Coupe du monde, cet été, ce nouvel épisode entache encore un peu plus la fin de collaboration entre Pape Thiaw et la fédération.

Pourquoi Pape Thiaw a-t-il adressé une mise en demeure au président de la fédération sénégalaise de football et pas à l'État du Sénégal qui paye pourtant les sélectionneurs ? C'est parce que c'est la fédération qui signe les contrats.

L'ancien sélectionneur réclame le paiement de ses 6 derniers mois de salaires et des primes. Au total 423 millions 820 300 francs CFA (soit près de 650 000 euros).

Pourquoi cette mise en demeure maintenant ?

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Les dirigeants du football sénégalais s'apprêtent à nommer le remplaçant de Pape Thiaw, limogé le mois dernier, au lendemain de l'élimination des Lions en 16eme de finale du Mondial 2026. Et pour Pape Thiaw, il n'est pas question de désigner son successeur, alors qu'on lui doit 6 mois d'arriérés de salaire, fait savoir l'entourage du technicien.

Le nom du nouveau sélectionneur du Sénégal devrait être connu la semaine prochaine. Dans la short-list de la fédération sénégalaise de football, deux noms connus apparaissent : Patrick Vieira et l'ancien défenseur des Lions et membre de la génération 2002, Omar Daf.