Mozambique: Nouvelle saisie d'une importante quantité de fentanyl à l'aéroport de Maputo

15 Août 2026
Radio France Internationale

Les autorités mozambicaines ont découvert 1,4 tonne de fentanyl dissimulé entre des flacons de cosmétiques en provenance du Brésil, jeudi 13 août. Cette saisie a eu lieu à l'aéroport de Maputo, tout comme celle, au mois de juillet, d'une autre cargaison de la même substance, posant de ce fait la question du rôle du pays dans les nouvelles routes du trafic des drogues de synthèse.

Au Mozambique, les enquêteurs se demandent si les saisies de fentanyl à l'aéroport de la capitale, Maputo, pourraient révéler l'installation progressive d'une nouvelle route pour les drogues de synthèse.

En un mois, les autorités mozambicaines ont en effet saisi deux grandes quantités de fentanyl, dont plus d'une tonne lors de la dernière saisie répartie en 207 flacons de produits cosmétiques brésiliens. La marchandise était partie de Campinas, dans l'État de São Paulo, au Brésil, et a fait escale à Luanda en Angola, avant d'arriver à l'aéroport de Maputo, où un Mozambicain de 31 ans a été arrêté alors qu'il s'apprêtait à la récupérer.

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En juillet déjà, les autorités mozambicaines avaient saisi 3,7 tonnes de fentanyl dans le même aéroport de Maputo et, quelques mois avant, en avril, deux ressortissants mexicains avaient été arrêtés car soupçonnés d'être liés à un réseau de trafiquants.

Par ailleurs, notons que, de l'autre côté de la frontière, en Afrique du Sud, des laboratoires clandestins ont été démantelés.

Le Mozambique nouvelle route de la drogue ?

Le fentanyl est un puissant opioïde de synthèse détourné comme produit stupéfiant responsable de très nombreuses overdoses. Son apparition au Mozambique est un phénomène nouveau. Au-delà du volume de drogue appréhendé, cette saisie soulève la question du rôle du Mozambique dans les réseaux internationaux de stupéfiants.

En Afrique du Sud voisine, plusieurs raids ont visé ces dernières années des laboratoires de méthamphétamines où opéraient également des ressortissants mexicains. L'Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée (GI-TOC) estimait l'an passé, dans un rapport, que les flux commerciaux licites importants existant déjà entre l'Afrique du Sud et l'Australie « peuvent contribuer aussi à l'essor de cette route » pour le trafic de drogue.

Par ailleurs, la consommation des drogues est nettement en hausse dans le pays. Plus de 32 000 personnes y ont été prises en charge pour toxicomanie en 2025, soit une hausse de 38% en un an, selon les autorités.

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