Tchad: «Maintenant, il est libre» - Le récit de la sortie de prison de l'opposant tchadien Succès Masra

Au Tchad, l'opposant Succès Masra est libre. Le président des Transformateurs, principal parti d'opposition a été grâcié vendredi 14 août par le chef de l'État Mahamat Idriss Déby. Huit autres opposants, tous membres du Groupe de concertation des acteurs politiques ont aussi été graciés et libérés. RFI était cette nuit au siège du parti.

Après plusieurs heures d'attente et une libération intervenue à 23h30, c'est finalement à minuit que l'opposant Succès Masra a rejoint le siège de son parti, sous escorte et sous la pluie. Sur place, l'ambiance est à son comble. Sourire aux lèvres, les cheveux en bataille et vêtu d'un ensemble blanc, Succès Masra retrouve ses militants un an après son arrestation.

« Je ressors de cette expérience encore plus convaincu, ayant encore plus la soif et la faim dans la justice pour notre peuple, a-t-il déclaré. Et je voudrais réitérer notre disponibilité à travailler avec le chef de l'État et avec tous les ordres, pour faire en sorte que ce pays avance. »

« C'est un grand jour pour nous »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Militants de tous âges l'attendaient avec ferveur. L'émotion était palpable. Pour eux, cette libération ouvre une nouvelle page politique. « On a beaucoup de projets à réaliser, tel que le Front de la dignité qui l'attend », s'enthousiasme cette militante.

« Maintenant, il est libre. Le parti va réunir ses militants et militantes pour décider de la suite dans les jours à venir », estime un autre.

« C'est un grand jour pour nous. Il nous a beaucoup manqué, se réjouit cette autre militante. Donc s'il sort aujourd'hui, on va tourner la page et passer à autre chose. »

Pour autant, il ne s'agit bien que d'une grâce pour l'heure et non d'une amnistie. Succès Masra et les huit autres leaders politiques libérés avec lui restent donc pour le moment inéligibles.