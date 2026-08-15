Sénégal: Carburants automobiles - Ajustement des prix du supercarburant et du gasoil à partir de ce samedi

Le gouvernement a décidé de ramener, à compter du 15 août 2026, les prix des carburants automobiles à leurs niveaux en vigueur avant la baisse du 6 décembre 2025, soit : 990 F CFA/litre pour le supercarburant (+70 FCFA) et 755 F CFA/litre pour le gasoil (+75 FCFA). L'annonce a été faite à travers un communiqué du ministère de l'Énergie et du Pétrole rendu public samedi.

Le ministère de l'Énergie et du Pétrole informe l'opinion nationale, les consommateurs ainsi que l'ensemble des acteurs du secteur aval des hydrocarbures qu'un ajustement des prix des produits pétroliers entrera en vigueur à compter du samedi 15 août 2026.

« Le gouvernement a décidé de ramener, à compter du 15 août 2026, les prix des carburants automobiles à leurs niveaux en vigueur avant la baisse du 6 décembre 2025, soit : 990 F CFA/litre pour le supercarburant (+70 FCFA) ; 755 F CFA/litre pour le gasoil (+75 FCFA). Les prix des autres produits pétroliers sont inchangés », informe le ministère.

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Cette mesure intervient, selon la tutelle, dans un contexte international marqué par le conflit au Moyen-Orient, ayant entraîné une hausse significative des cours du pétrole. Sur la période du 13 juillet au 15 août 2026, les prix réels du gasoil et du supercarburant ont augmenté respectivement de 26,6 % et 12 % par rapport à la période de la structure des prix du 18 juillet 2026.

Depuis le début du conflit, souligne la même source, ces produits ont respectivement augmenté de 69 % et 61 %. Depuis le début de l'année, les subventions au titre du seul secteur aval des hydrocarbures sont estimées au Sénégal à plus de 245 milliards de F CFA.

D'après le communiqué du ministère, en l'absence d'ajustement au cours de la présente période, les subventions cumulées supportées par la chaîne d'approvisionnement auraient atteint environ 47,27 milliards de F CFA sur la période du 15 août au 12 septembre 2026.