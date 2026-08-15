Sénégal: Nioro - Des médicaments d'une valeur de 50 millions de francs CFA saisis

Un lot de médicaments d'une contrevaleur estimée à 50 millions de francs CFA a été saisi le 14 août 2026 aux environs de 14 heures, par la brigade mobile des douanes de Nioro relevant de la subdivision des Douanes de Kaolack.

Ce 14 août 2026, aux environs de 14 heures, la brigade mobile des douanes de Nioro, relevant de la subdivision des douanes de Kaolack, Direction régionale des douanes du Centre, a saisi un lot de médicaments d'une contre-valeur estimée à 50 millions de francs CFA.

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« La saisie a été opérée sur un véhicule de marque Citroën-C-Crosser venu d'un pays limitrophe et portant une fausse plaque d'immatriculation sénégalaise. Elle est le fruit de l'exploitation d'un renseignement et d'une filature menée de main de maître par les éléments de ladite unité », informe les Douanes à travers une note rendue publique vendredi soir.

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La saisie a eu lieu à Ségré Séko, selon la même source, dans la commune de Ndiognick à la suite d'une course-poursuite engagée depuis l'axe Touba Saloum-Sinthiou Wanar. Concernant les faux médicaments saisis, ils sont essentiellement composés d'antalgiques, d'antibiotiques et de vitamines injectables.

Deux colis contenant 16 600 paquets de préservatifs mis hors circuit

Au-delà de ces médicaments, les Douanes soulignent dans le même texte que, toujours dans sa détermination à endiguer le trafic de produits illicites dans sa périphérie, la brigade mobile des Douanes de Nioro a mis hors circuit deux colis contenant 16 600 paquets de préservatifs ce mercredi 12 août 2026.

« Trois personnes, toutes des femmes de nationalité étrangère, ont été arrêtées au cours de cette opération. Leurs agissements semblent liés à des réseaux de trafic d'êtres humains et de proxénétisme », rapporte le document.

Il convient de noter que ces opérations entrent dans le cadre de la protection des populations contre le crime organisé, notamment le trafic de faux médicaments et de produits prohibés.