Cote d'Ivoire: Concours d'entrée dans les Écoles de gendarmerie - Les résultats définitifs disponibles, la rentrée fixée au lundi 31 août

La rentrée dans les écoles de la gendarmerie nationale est fixée au lundi 31 août 2026, à 6 heures, annonce le ministère de la Défense sur sa page Meta.

En effet, les résultats sont désormais disponibles sur la plateforme des concours du ministère de la Défense : https://ciconcours.net/finalresult-mindef/GIE.

Par ailleurs, les candidats sont invités à prendre connaissance de leurs résultats en renseignant leur numéro de concours dans l'espace réservé à cet effet.

Les candidats admis doivent se présenter le lundi 31 août 2026, à 6 heures, à l'école de gendarmerie correspondant à leur affectation.