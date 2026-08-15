Cote d'Ivoire: Concours d'entrée dans les Écoles de gendarmerie - Les résultats définitifs disponibles, la rentrée fixée au lundi 31 août

15 Août 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

La rentrée dans les écoles de la gendarmerie nationale est fixée au lundi 31 août 2026, à 6 heures, annonce le ministère de la Défense sur sa page Meta.

En effet, les résultats sont désormais disponibles sur la plateforme des concours du ministère de la Défense : https://ciconcours.net/finalresult-mindef/GIE.

Par ailleurs, les candidats sont invités à prendre connaissance de leurs résultats en renseignant leur numéro de concours dans l'espace réservé à cet effet.

Les candidats admis doivent se présenter le lundi 31 août 2026, à 6 heures, à l'école de gendarmerie correspondant à leur affectation.

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