Cote d'Ivoire: Concours directs d'entrée à l'Ena en 2027 - Les résultats définitifs connus ce samedi 15 août

Les résultats des concours directs d'entrée à l'École nationale d'administration (Ena) pour la session 2027 seront connus ce samedi 15 août 2026.

L'information a été rendue publique par le directeur général de cet établissement, Narcisse Sépy Yessoh, dans un communiqué daté du vendredi 14 août 2026.

En effet, ces résultats seront affichés au tableau d'affichage de l'Ena à 17 heures, puis mis en ligne sur le site internet de l'établissement : www.ena.ci.

À noter que les épreuves orales se sont déroulées du lundi 10 au vendredi 14 août 2026. Par ailleurs, les résultats d'admission des candidats aux tests d'accès à l'Ena pour la session 2027 seront également publiés.