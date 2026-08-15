Cote d'Ivoire: EMPT 2026 - Les résultats définitifs connus, voici où les trouver

14 Août 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

Les résultats définitifs du concours d'entrée à l'École militaire préparatoire technique (Empt) de Bingerville, session 2026, sont disponibles depuis le vendredi 14 août 2026.

Chargé de l'organisation des recrutements et des concours militaires en Côte d'Ivoire, le Bureau des concours de l'état-major général des armées a mis les résultats à la disposition du public sur son site internet : https://bureauconcours.armees.gouv.ci.

La rencontre entre les parents des candidats admis au concours et le commandement de l'Empt se tiendra le samedi 5 septembre 2026, à 10 heures, à l'École militaire préparatoire technique (Empt) de Bingerville. Quant à la rentrée, elle est prévue, à titre indicatif, le samedi 12 septembre 2026.

Pour rappel, les épreuves écrites se sont déroulées le dimanche 19 juillet 2026, à l'Empt de Bingerville. Quant aux épreuves sportives, elles ont eu lieu le lundi 20 juillet 2026, à l'état-major général des armées.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.