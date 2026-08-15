Cote d'Ivoire: EMPT 2026 - Les résultats définitifs connus, voici où les trouver

Les résultats définitifs du concours d'entrée à l'École militaire préparatoire technique (Empt) de Bingerville, session 2026, sont disponibles depuis le vendredi 14 août 2026.

Chargé de l'organisation des recrutements et des concours militaires en Côte d'Ivoire, le Bureau des concours de l'état-major général des armées a mis les résultats à la disposition du public sur son site internet : https://bureauconcours.armees.gouv.ci.

La rencontre entre les parents des candidats admis au concours et le commandement de l'Empt se tiendra le samedi 5 septembre 2026, à 10 heures, à l'École militaire préparatoire technique (Empt) de Bingerville. Quant à la rentrée, elle est prévue, à titre indicatif, le samedi 12 septembre 2026.

Pour rappel, les épreuves écrites se sont déroulées le dimanche 19 juillet 2026, à l'Empt de Bingerville. Quant aux épreuves sportives, elles ont eu lieu le lundi 20 juillet 2026, à l'état-major général des armées.