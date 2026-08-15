Cote d'Ivoire: Béré - L'Ong Béré Secours et la direction régionale de la Cohésion nationale renforcent leur partenariat pour la paix sociale

La coopération entre l'Ong Béré Secours et la Direction régionale de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté du Béré franchit une nouvelle étape. À travers un échange de dons et d'engagements, les deux structures entendent oeuvrer davantage à la prévention des conflits communautaires et au renforcement du vivre-ensemble dans la région.

Le 6 août 2026, dans les locaux de la Direction régionale de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté du Béré, Ali Ouattara, représentant du Programme d'appui au renforcement de la cohésion nationale et de la réconciliation (Parcnr) et directeur régional du Béré, a procédé à la remise officielle du Guide de prévention et de règlement pacifique des crises communautaires à Dosso Mama Hamed, président de l'Ong Béré Secours.

Un outil au service de la prévention des conflits

Cette remise s'inscrit dans la dynamique de renforcement des capacités des acteurs engagés dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Le guide vise à doter les institutions et les organisations de terrain d'outils pratiques pour anticiper, gérer et résoudre pacifiquement les différends communautaires.

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Selon la Direction régionale, cette initiative permettra d'harmoniser les approches de gestion des crises, de favoriser l'adoption de bonnes pratiques et de consolider la culture du dialogue au sein des communautés du Béré et au-delà.

L'Ong Béré Secours s'engage à faire bon usage du guide

Recevant le document, Dosso Mama Hamed a exprimé sa satisfaction et sa gratitude aux autorités régionales pour cette marque de confiance.

Le président de l'Ong Béré Secours a assuré que cet outil stratégique sera exploité efficacement dans le cadre des actions menées par son organisation en faveur de la paix, de la solidarité et du développement communautaire.

Un geste de soutien à la Direction régionale

En signe de reconnaissance et de partenariat, l'Ong Béré Secours a offert une cafetière électrique au guichet du Registre social unique (Rsu), ainsi que dix polos aux couleurs du partenariat, destinés au personnel de la Direction régionale.

Ce geste a été chaleureusement salué par Ali Ouattara, qui a exprimé, au nom de toute son équipe, ses sincères remerciements à l'organisation.

Vers un meilleur accueil des populations vulnérables

Très ému par cette attention, le directeur régional a souligné que ces dons contribueront à améliorer les conditions de travail du personnel, tout en renforçant la qualité de l'accueil réservé aux populations. « Ces équipements permettront d'améliorer l'efficacité opérationnelle du service et de créer un cadre plus convivial pour les familles vulnérables qui fréquentent le guichet Rsu », a-t-il indiqué.

À travers cette collaboration renforcée, l'Ong Béré Secours et la Direction régionale de la Cohésion nationale réaffirment leur engagement commun en faveur de la cohésion sociale, de la solidarité et du bien-être des populations du Béré.