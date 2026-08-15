Afrique: CAN féminine - Le Cameroun joue 1,1 milliard face au Malawi

CAN féminine 2026 : le Cameroun affronte le Malawi en finale dimanche. En jeu : le titre continental et une prime record de 2 millions de dollars (1,1 milliard FCFA) pour la FECAFOOT.

Dimanche à Rabat, les Lionnes indomptables ne joueront pas seulement leur premier sacre continental : elles feront entrer 1,1 milliard de FCFA dans les caisses de la FECAFOOT à condition de dompter la surprenante équipe du Malawi.

Le Cameroun touche au but. Après avoir éliminé le Nigeria, tenant du titre, puis le Maroc, pays hôte, les Lionnes sont à 90 minutes du rêve absolu. Mais derrière la gloire sportive se cache une réalité financière qui donne à cette finale une dimension encore plus vertigineuse.

1,1 milliard de FCFA. C'est la somme que la CAF versera à la FECAFOOT si les Camerounaises soulèvent le trophée. Une prime record, doublée par rapport à l'édition précédente, qui pourrait transformer le football féminin camerounais. Face à elles, le Malawi, novice éblouissant porté par les soeurs Chawinga, n'a rien à perdre et tout à gagner.

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Une finale inédite aux allures de conte de fées

La CAN féminine 2026 n'aura pas livré la finale que beaucoup attendaient. Pas de Nigeria, pas de Maroc. À la place, deux équipes que personne n'avait vues à ce stade.

Le Cameroun, d'abord. Repêché après avoir perdu ses barrages face à l'Algérie, le Cameroun n'était même pas certain de participer à la compétition. L'élargissement du tournoi de 12 à 16 équipes lui a offert une deuxième chance. Les Lionnes en ont fait une oeuvre d'art : élimination du Nigeria, tenant du titre et recordman de la compétition avec dix sacres (1-0 en quarts), puis victoire héroïque aux tirs au but face au Maroc, pays hôte, après 120 minutes de résistance.

Le Malawi, ensuite. Première participation de son histoire. 153e au classement FIFA, soit 82 places derrière le Cameroun. Et pourtant : victoire 3-2 contre le Nigeria d'entrée, puis 3-1 contre l'Égypte, 2-1 contre le Ghana en quarts, 3-1 contre l'Algérie en demies. Douze buts marqués en cinq matchs. Une entrée en matière qui restera dans les annales.

L'irrésistible ascension du Malawi : les soeurs Chawinga en chef d'orchestre

Si le Malawi est là, c'est en grande partie grâce à deux noms : Tabitha et Temwa Chawinga.

L'aînée, Tabitha (30 ans), a mené la charge pour l'Olympique Lyonnais, championne de France 2026. La cadette, Temwa (27 ans), brille sous les couleurs de Kansas City Current en NWSL. À elles deux, elles ont inscrit 9 des 12 buts malawites dans le tournoi 5 pour Temwa, 4 pour Tabitha.

« La qualification pour la finale est une réalisation incroyable. Nos victoires signifient beaucoup pour le peuple malawite », a confié Temwa Chawinga à la presse. « Beaucoup de titres reflètent les buts que Tabitha et moi avons marqués, mais nous ne sommes qu'une partie d'un groupe très talentueux. »

Tabitha abonde : « Temwa et moi ne réussirons jamais sans nos coéquipières. Quand tout le monde donne le meilleur de soi-même, nous pouvons réussir. »

Un coup dur toutefois pour les Scorchers : la milieu de terrain Rose Kadzere, expulsée en demi-finale, sera suspendue pour la finale. Un vide dans l'entrejeu qui pourrait peser face à la densité camerounaise.

Michaely Bihina, le mur infranchissable des Lionnes

En face, le Cameroun a sa propre star. Elle ne marque pas de buts elle les empêche.

Michaely Kyria Bihina, 22 ans, gardienne de Benfica, est la révélation du tournoi. En quarts de finale contre le Nigeria : 9 arrêts monumentaux, joueuse du match. En demi-finale contre le Maroc : 7 arrêts, 4 penalties arrêtés dont un à la 118e minute, en pleine prolongation, devant un stade marocain en fusion. Sur l'ensemble de la compétition : 3 clean sheets, seulement 2 buts encaissés en 5 matchs.

« Les soeurs Chawinga sont spéciales. J'ai étudié leur fonctionnement et, avec un peu de chance, cela m'aidera en finale », a déclaré Bihina. « Nous avons haussé notre niveau en phase éliminatoire pour éliminer le Nigeria et le Maroc. Plus l'adversaire est fort, mieux nous jouons. »

Le duel sera fascinant : l'attaque la plus prolifique du tournoi (12 buts) face à la défense la plus hermétique (2 buts encaissés).

1,1 milliard ou 426 millions : le jackpot qui change tout

Derrière l'enjeu sportif se cache une réalité financière qui donne une dimension supplémentaire à cette finale.

La CAF, sous l'impulsion de son président Patrice Motsepe, a doublé la prime du vainqueur de la CAN féminine 2026, la faisant passer de 1 à 2 millions de dollars une annonce faite le 22 juillet. L'enveloppe totale du tournoi a été augmentée de 67 %, passant de 3,475 à 5,8 millions de dollars.

Le barème des primes CAN féminine 2026 :

Position Prime CAF Équivalent FCFA

Vainqueur 2 000 000 $ ~1,1 milliard FCFA

Finaliste 750 000 $ ~426 millions FCFA

3e place 500 000 $ ~284 millions FCFA

Demi-finaliste 400 000 $ ~227 millions FCFA

Phase de groupes 150 000 $ ~85 millions FCFA

La différence entre la victoire et la défaite est donc de 1,25 million de dollars, soit près de 710 millions de FCFA. Une somme qui pourrait financer des années de développement du football féminin au Cameroun.

Précision importante : cette dotation de 2 millions de dollars est versée à la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), et non directement aux joueuses. La fédération est ensuite chargée de la redistribution, selon les accords conclus avec le staff et les joueuses.

Le Cameroun, éternel finaliste en quête de rédemption

Cette finale a un goût particulier pour les Lionnes. 2016. À domicile. Une finale perdue contre le Nigeria. Depuis, le Cameroun n'a plus revu ce niveau.

Dix ans d'attente. Une génération de joueuses qui n'a connu que la défaite en finale. Une sélectionneure, Valentine Nguélé, qui a su insuffler un nouvel état d'esprit. Et un parcours improbable du statut de repêché à celui de prétendant au titre.

Le Cameroun a déjà obtenu son billet pour la Coupe du monde 2027 au Brésil grâce à sa place en finale. Mais les Lionnes veulent plus. Elles veulent ce trophée qui fuit le football féminin camerounais depuis des décennies. Et elles veulent ce chèque de 2 millions de dollars qui pourrait transformer la FECAFOOT et, avec elle, tout l'écosystème du football féminin au Cameroun.

Ce dimanche à Rabat, les Lionnes ne jouent pas un match. Elles jouent leur héritage.