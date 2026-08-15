Sénégal: Pape Thiaw attaque la FSF - 423 millions réclamés

Pape Thiaw réclame 423,8 millions FCFA à la FSF. Salaires impayés, primes, frais : l'ex-sélectionneur attaque. Justice ou accord ? Le dossier qui secoue le foot sénégalais.

L'onde de choc qui frappe le football sénégalais

Le ballon ne roule plus sur la pelouse. Il est désormais dans le camp de la justice. Et le coup de sifflet final pourrait bien résonner bien au-delà des terrains.

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Un mois. Trente jours depuis l'éviction de Pape Bouna Thiaw du banc des Lions du Sénégal. Et pourtant, l'histoire ne voulait pas s'arrêter là. Alors que la Fédération sénégalaise de football pensait tourner une page sportive douloureuse .L'élimination en seizièmes de finale du Mondial 2026 face à la Belgique, l'ancien sélectionneur vient de saisir l'opportunité de placer la balle dans le camp de ses ex-employeurs.

Le montant fait frémir : 423 820 300 FCFA.

Une somme astronomique qui pourrait ébranler les finances de l'institution et menacer de transformer une déception sportive en crise institutionnelle majeure.

423 millions de FCFA : que réclame vraiment Pape Thiaw ?

Contrairement à ce que certains pourraient penser, la créance revendiquée par le technicien de 48 ans ne se limite pas à une simple indemnité de départ. Elle est bien plus large et potentiellement bien plus explosive.

Les avocats de Pape Thiaw ont adressé une mise en demeure formelle à la FSF, détaillant plusieurs postes :

- Des salaires impayés durant son mandat

- Des primes de résultat et de victoire non versées

- Des dépenses personnelles engagées qu'il affirme avoir supportées sans remboursement

Un cocktail explosif qui place désormais les deux parties face à un choix crucial : s'asseoir autour d'une table pour négocier, ou se retrouver devant un tribunal.

"La mise en demeure est le premier acte d'une procédure qui peut basculer à tout moment vers une action judiciaire. La balle est clairement dans le camp de la FSF." Source proche du dossier

Retour sur une aventure commencée dans l'urgence

Pour comprendre l'ampleur de la crise actuelle, il faut remonter quelques mois en arrière. Octobre 2024. Aliou Cissé quitte la sélection . La FSF est dans l'urgence et confie les rênes à un homme de l'ombre : Pape Bouna Thiaw.

D'abord intérimaire, il convainc rapidement les dirigeants fédéraux de poursuivre l'expérience. Le 13 décembre 2024, sa nomination est officialisée. L'ancien attaquant ne découvre pas les sélections : en 2022, il avait mené le Sénégal au titre prestigieux du Championnat d'Afrique des nations (CHAN) en Algérie.

Un CV qui impressionne. Des résultats. Une légitimité.

Mais dans le football moderne, la légitimité est un contrat dont les clauses se renégocient à chaque défaite. Et la Coupe du monde 2026 allait sceller son destin.

La Belgique, une défaite et un départ précipité

Seizièmes de finale. Prolongation. 3-2 pour les Diables Rouges. Un match qui aurait pu basculer d'un côté ou de l'autre, mais qui a finalement précipité la chute.

Le 11 juillet, le Comité exécutif de la FSF met fin aux fonctions de Pape Thiaw et de tout son staff. La décision est fondée sur "l'évaluation des résultats et des perspectives". Un langage diplomatique pour signifier une chose : les attentes n'ont pas été atteintes.

Sportivement, le chapitre est clos.

Juridiquement, il ne fait que commencer.

Et c'est là que le dossier prend une tournure plus complexe. Car Thiaw n'avait pas signé un contrat de sélectionneur titulaire ordinaire. Sa situation particulière intérimaire puis promu pourrait complexifier la lecture des clauses contractuelles.

Le contrat, pièce maîtresse du dossier

C'est le document que les deux camps vont scruter comme une carte au trésor.

- Durée de l'engagement

- Rémunérations prévues

- Primes objectivées

- Conditions de rupture

- Éventuelles indemnités de licenciement

Chaque virgule pourrait peser des millions.

La FSF n'a pas encore reconnu la totalité de la dette. Et le montant n'est pas public. Mais les avocats de Thiaw ont déjà fait le calcul. 423,8 millions, précisément.

"Nous avons envoyé une mise en demeure pour permettre un règlement amiable. La Fédération a désormais le choix : payer, discuter, ou se défendre devant la justice. Le contrat tranchera."

Cabinet d'avocats représentant Pape Thiaw (déclaration rapportée)

Un précédent dangereux pour le football sénégalais ?

Ce dossier n'est pas simplement une affaire d'argent. Il pourrait poser un précédent juridique qui impactera l'ensemble du football sénégalais.

Les questions qui fâchent :

- Les contrats des sélectionneurs sont-ils suffisamment clairs sur les conditions de départ ?

- Les primes sont-elles systématiquement versées ?

- Les sélectionneurs intérimaires bénéficient-ils des mêmes garanties ?

- La FSF a-t-elle les moyens d'honorer de telles créances ?

Selon les observateurs, 423 millions FCFA représentent près de 40 % du budget annuel de la Fédération. Une somme qui pourrait contraindre l'institution à des arbitrages douloureux, voire hypothéquer la préparation des prochaines échéances sportives.