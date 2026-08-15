Ile Maurice: Dharam Gokhool donne son assentiment, les syndicats déçus

Le Finance Bill 2026 franchit une nouvelle étape. Le président de la République, Dharam Gokhool, a donné son assentiment au texte hier. L'information nous a été confirmée par un préposé à la présidence.

Cette décision intervient quelques jours seulement après une rencontre entre le chef de l'État et les représentants syndicaux. Lundi, ces derniers avaient demandé à Dharam Gokhool de ne pas apposer sa signature au texte, en particulier en raison des dispositions touchant à la réforme des pensions. Adopté à l'Assemblée nationale à la fin de juillet, le Finance Bill a été au coeur d'une vive controverse. La réforme du système des pensions, le coût de la vie et plusieurs mesures jugées austères ont alimenté la contestation dans les rangs syndicaux comme dans l'opposition.

La question des pensions demeure le principal point de friction. Les syndicats contestent notamment les changements apportés au système de la State Age Pension et les dispositions concernant l'âge de départ à la retraite. Le débat avait déjà pris une tournure politique lorsque le député de la majorité et junior minister au Tourisme, Sydney Pierre, avait voté contre la clause relative aux pensions, entraînant sa révocation immédiate comme junior minister.

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Du côté syndical, la déception est désormais palpable après l'assentiment présidentiel. La Platform Komun Syndikal avait dénoncé un passage en force du texte et évoqué la possibilité d'une grève générale. L'opposition, pour sa part, continue de présenter la réforme comme un recul de l'État-providence, tout en dénonçant l'impact des mesures sur le pouvoir d'achat et le coût de la vie, ainsi que l'élargissement de certains pouvoirs de contrôle de l'État.

Les syndicats ne comptent toutefois pas en rester là. La Platform Komun Syndikal prévoit de se réunir la semaine prochaine afin de décider d'une série d'activités et des prochaines étapes de la mobilisation.