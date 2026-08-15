Ile Maurice: Le taux de remplissage total des réservoirs à 62,6 %

62,6 %. C'est le taux de remplissage total des réservoirs relevé hier, selon les données de la Water Resources Commission. À la même date l'an dernier, soit le 14 août 2025, le taux de remplissage total était de 92,5 %. La comparaison sur un an fait ainsi ressortir une baisse de près de 30 points de pourcentage.

La baisse est particulièrement marquée à Mare-aux-Vacoas, dont le taux de remplissage est de 40,5 %, contre 90,5 % à la même date en 2025. La Nicolière est à 55,5 %, contre 100 % un an plus tôt, tandis que La Ferme affiche 45,7 %, contre 77,6 %.

Les autres réservoirs présentent des niveaux plus élevés. Piton-du-Milieu est à 85,3 %, Mare-Longue à 85,4 %, Midlands à 80,5 % et Bagatelle à 71,6 %. À la même date l'an dernier, ils affichaient respectivement 98,3 %, 87,9 %, 99,1 % et 94,1 %.

Ces chiffres montrent que la situation hydrique est bien plus difficile cette année, avec des réserves d'eau nettement inférieures à celles de l'an dernier.