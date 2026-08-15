Ile Maurice: SBM Holdings - Bénéfice avant impôt de Rs 4,8 Mds au 30 juin

La SBM Holdings Ltd a enregistré une amélioration de sa performance opérationnelle au premier semestre de 2026, malgré un environnement économique et financier toujours exigeant. Pour les six mois clos au 30 juin, le résultat avant charges au titre des pertes de crédit et impôts a progressé de 31,2 % par rapport à la période correspondante en 2025, pour atteindre Rs 4,8 milliards.

Cette amélioration de la performance sous-jacente ne s'est toutefois pas traduite par une hausse du bénéfice net. Le bénéfice après impôt s'est établi à Rs 3 milliards, contre Rs 3,3 milliards au premier semestre de 2025. Cette évolution s'explique notamment par une charge fiscale plus élevée, liée aux modifications du régime fiscal, ainsi que par les charges relatives aux pertes de crédit. Le résultat du premier semestre de 2025 avait, de son côté, bénéficié d'importants recouvrements.

Le groupe affiche néanmoins une rentabilité moyenne des capitaux propres de 14,9 %, tandis que son ratio d'adéquation des fonds propres atteint 20,2 %. Le ratio coûts/revenus s'est également amélioré à 52,6 %, traduisant les progrès réalisés en matière d'efficacité opérationnelle.

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Commentant ces résultats, Vimal Naikeny, Acting Group Chief Executive Officer de SBM Holdings, souligne que cette progression reflète «la solidité des fondamentaux» du groupe et les premiers effets de sa stratégie de transformation. Malgré un environnement volatil, la SBM entend poursuivre ses initiatives stratégiques avec «agilité, discipline et vigilance». Le groupe aborde ainsi la seconde partie de l'exercice avec confiance, tout en mettant l'accent sur le renforcement de sa résilience opérationnelle et financière.

La SBM poursuit parallèlement une révision en profondeur de sa stratégie pour les cinq prochaines années. L'objectif est de définir une nouvelle feuille de route pour la prochaine phase de développement du groupe, avec une transformation des différentes entités locales et internationales, une revue des modèles d'affaires et une diversification accrue des sources de revenus.

Le groupe entend également renforcer les synergies entre ses différentes activités, simplifier son modèle opérationnel et accélérer sa transformation technologique. Le recrutement de professionnels expérimentés doit, par ailleurs, permettre de renforcer les compétences nécessaires à la mise en oeuvre de cette stratégie.

La direction met enfin l'accent sur la consolidation des activités, la diversification des revenus et l'exploitation sélective de nouvelles opportunités de croissance, à Maurice comme sur les marchés internationaux. L'objectif affiché reste de renforcer durablement la compétitivité du groupe et de créer davantage de valeur pour ses clients, ses actionnaires et ses autres parties prenantes.