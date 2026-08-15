Ile Maurice: Prabha Chinien officiellement nommée CE

La Financial Services Commission (FSC) a officialisé hier la nomination de Divanandum (Prabha) Chinien au poste de Chief Executive. Elle prendra officiellement ses fonctions à compter du 31 août, succédant à Désiré Vencatachellum, qui avait quitté la direction du régulateur fin juin pour des raisons familiales, après neuf mois à sa tête.

Cette nomination place à la tête de la FSC une juriste disposant de plus de trois décennies d'expérience dans la fonction publique et dans les domaines du droit des sociétés, de l'insolvabilité et de la réglementation. Prabha Chinien a été Registrar of Companies et Service Director of Insolvency depuis 1989. Elle a auparavant exercé les fonctions de State Counsel et de District Magistrate. Son parcours lui a ainsi permis d'acquérir une expérience approfondie du cadre juridique et institutionnel régissant les entreprises et leur gouvernance à Maurice.

Avocate du Middle Temple au Royaume-Uni, elle détient également un B. (Hons) en droit d'une université britannique et est Fellow of the Chartered Secretaries and Administrators du Royaume-Uni.

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Son arrivée à la tête de la FSC intervient dans une période stratégique pour le secteur des services financiers. Le régulateur doit notamment poursuivre le renforcement du cadre réglementaire, accompagner la mise en oeuvre de nouvelles réformes législatives et veiller au maintien de la compétitivité de Maurice comme centre financier international, dans un environnement marqué par le durcissement des normes internationales.

Le profil juridique et réglementaire de Prabha Chinien devrait ainsi constituer un atout alors que la FSC est appelée à conjuguer exigences de supervision, conformité aux standards internationaux et attractivité de la juridiction mauricienne.