Tunisie: L'ATCT recrute des enseignants universitaires tunisiens pour la Mauritanie

L'Agence Tunisienne de Coopération Technique (ATCT) vient de lancer un appel à candidatures pour le recrutement d'enseignants de l'enseignement supérieur dans les disciplines de l'architecture et des arts plastiques, au profit d'un établissement public en République Islamique de Mauritanie.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook, l'Agence précise que cet appel concerne deux postes : un enseignant chercheur en architecture et un autre en arts plastiques, conformément aux exigences fixées dans les fiches de poste respectives.

Les candidats intéressés sont invités à renseigner le formulaire en ligne dédié à cette offre via le lien suivant : https://forms.gleqz6R9tGUU6mKYMDna. La date limite d'envoi des dossiers a été fixée au 18 août 2026. L'ATCT a, par ailleurs, souligné qu'en cas de nombre de candidatures supérieur aux besoins exprimés, la date de réception du dossier constituera l'un des critères de sélection retenus.

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Établissement public de référence, l'ATCT joue un rôle moteur dans la valorisation des compétences tunisiennes à l'international et la concrétisation des projets de coopération bilatérale et trilatérale. Garantissant l'équité et la transparence des opportunités pour les experts et cadres souhaitant s'expatrier, l'Agence offre des services entièrement gratuits, allant de l'enregistrement des CV à la mise en relation avec les recruteurs et la participation aux missions de coopération technique.