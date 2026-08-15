Tunisie: Pénurie d'eau minérale - « La hausse de la demande a conduit à l'épuisement d'une grande partie des stocks de réserve », selon la chambre syndicale

Les tensions ponctuelles observées dans l'approvisionnement du marché en eau minérale naturelle dans plusieurs régions de la République sont principalement dues à une hausse exceptionnelle des températures et à l'explosion de la demande qui l'a accompagnée, a expliqué la Chambre nationale syndicale des producteurs de boissons non alcoolisées.

Dans une note explicative, la chambre a souligné que cette forte hausse de la demande, ayant parfois dépassé les niveaux de consommation habituels pour la saison estivale, a conduit à l'épuisement d'une grande partie des stocks de réserve constitués par les entreprises pour faire face à la période de pointe.

Cette augmentation de la consommation a coïncidé avec des coupures de courant répétées dans plusieurs régions. Ces perturbations électriques ont directement affecté le fonctionnement normal de certaines unités d'embouteillage, entraînant parfois l'arrêt de lignes de production et des pannes d'équipements industriels. Des interventions techniques, des travaux de maintenance et des procédures de redémarrage ont ainsi été nécessaires avant de pouvoir rétablir le rythme de production habituel.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Face à ces contraintes exceptionnelles, les 31 unités de conditionnement d'eau minérale réparties à travers le pays tournent à leur capacité maximale. Cela permet d'approvisionner le marché de manière continue et directe à partir de la production quotidienne, tout en s'efforçant de ramener progressivement les usines impactées à leur régime normal, dans le respect strict des normes de qualité et de sécurité sanitaire.

La chambre syndicale rejette fermement toute accusation de pénurie orchestrée, de rétention de marchandises ou de spéculation de la part des industriels du secteur.

Elle rappelle que le secteur de l'eau minérale en Tunisie compte 31 usines et se caractérise par une forte concurrence. La part de marché d'aucune entreprise ou groupe d'entreprises ne dépasse 25 %, ce qui exclut toute situation de position dominante qui permettrait à un seul acteur de verrouiller l'offre ou de réguler le rythme d'approvisionnement.

Enfin, l'organisation patronale confirme qu'une coordination permanente est maintenue entre les producteurs, le ministère du Commerce et du Développement des exportations et les services concernés pour garantir la régularité des livraisons et équilibrer la distribution entre les gouvernorats.

Assurant que ces tensions restent passagères et que la profession est pleinement mobilisée pour rétablir un approvisionnement fluide dans les plus brefs délais, la chambre invite les distributeurs à proscrire tout stockage anormal et appelle les consommateurs à maintenir leurs habitudes d'achat habituelles afin de ne pas accentuer inutilement la pression sur le marché.