Tunisie: Mouled - Les festivités s'ouvrent aujourd'hui à Kairouan

Les célébrations du Mouled (anniversaire de la naissance du Prophète) débutent ce samedi 15 août 2026 à Kairouan. L'association des festivités internationales du Mouled à Kairouan a dévoilé le programme de cette neuvième édition, qui se poursuivra jusqu'au 25 août.

Dans une déclaration accordée à la correspondante de la Radio Nationale dans la région, Nadra Ben Rajeb, le président de cette édition, Slim Béchir, a indiqué que le programme comprendra notamment une nuit touristique, un grand spectacle artistique prévu le 24 août, ainsi qu'une représentation de musique soufie turque.

L'événement sera également rythmé par des conférences religieuses et des concours de récitation et de mémorisation du Saint Coran et des Hadiths. Les lauréats seront honorés lors d'une grande cérémonie qui se tiendra sur la place du Maghreb Arabe. Un salon de l'artisanat sera par ailleurs organisé au coeur de la ville de Kairouan.

Sur le plan touristique, le commissaire régional au tourisme, Mourad Alouini, a confirmé que les réservations ont commencé depuis un certain temps, précisant que la capacité d'accueil de la région s'élève à environ 1 000 lits, répartis entre établissements touristiques classés et non classés.

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Pour rappel, le Mufti de la République, le cheikh Hichem Ben Mahmoud, avait annoncé que le mardi 12 Rabia al-Awwal 1448 de l'Hégire, correspondant au 25 août 2026, marquera le jour du Mouled.